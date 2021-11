Onde assistir ao vivo a Flamengo x Bahia, pelo Brasileirão Série A 2021?

Flamengo e Bahia se enfrentam na noite desta quinta-feira (11), às 19h (de Brasília), no Maracanã, em duelo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

ONDE VAI PASSAR?

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo desta quinta-feira. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Depois do empate com a Chapecoense na última rodada, o Flamengo entra em campo pressionado pela vitória.

Everton Ribeiro, expulso contra a Chape, está fora. Vitinho é o provável subsituto.

Já Diego Ribas, afastado dos gramados desde 27 de outubro, contra o Athletico-PR, na Copa do Brasil, pode ser relacionado, após se recuperar de uma lesão na coxa direita.

Já o Bahia, com 36 pontos, busca se afastar da zona de rebaixamento.

Matheus Teixeira, lesionado, e Patrick de Lucca, suspenso, são desfalques.

Provável escalação do Flamengo: Diego Alves; Matheuzinho, Rodrigo Caio, David Luiz (Léo Pereira) e Ramon; Willian Arão, Andreas Pereira e Vitinho; Michael, Bruno Henrique e Gabriel.

Provável escalação do Bahia: Danilo Fernandes; Nino, Conti, Luiz Otávio e Matheus Bahia; Raniele, Daniel e Lucas Mugni; Raí, Juninho Capixaba e Gilberto.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLAMENGO

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 2 x 0 Atlético-GO Brasileirão 5 de novembro de 2021 Chapecoense 2 x 2 Flamengo Brasileirão 8 de novembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO São Paulo x Flamengo Brasileirão 14 de novembro de 2021 16h (de Brasília) Internacional x Flamengo Brasileirão 20 de novembro de 2021 21h30 (de Brasília)

BAHIA

JOGO CAMPEONATO DATA Juventude 0 x 0 Bahia Brasileirão 30 de outubro de 2021 Bahia 1 x 0 São Paulo Brasileirão 7 de novembro de 2021

Próximas partidas