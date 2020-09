Onde assistir ao vivo a Figueirense x Guarani, pela Série B do Brasileiro 2020?

Encontro é válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B; veja como acompanhar pela TV e na internet

Buscando escapar da zona perigosa, e [duelam neste sábado (26), às 11h (de Brasília), no Orlando Scarpelli, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro . o jogo terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também pode acompanhar a partida em tempo real.

QUANDO SERÁ?

JOGO Figueirense x Guarani DATA Sábado, 26 de setembro de 2020 LOCAL Orlando Scarpelli (SC) HORÁRIO 11h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Patrick Floriani/FFC)

A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada. Você também pode acompanhar a partida na Goal em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Figueirense, que faz campanha irregular na Série B, terá três desfalques certos para a partida: Alemão, Matheus Neris e Marquinho estão suspensos. já Elyeser está de volta apóas também cumprir suspensão.

Na parte debaixo da tabela, o Guarani téra que superar as polêmicas fora do gramado, além de ter ao menos três desfalques para o duelo de sábado. Lucas Crispim e Júnior Todinho não foram liberados pelo departamento médico, enquanto Deivid está suspenso. Por outro lado, Giovanny e Arthur Rezende estão recuperados.

Escalação do Figueirense: Rodolfo, Lucas Carvalho, Victor Oliveira, Pereira, Sanchez, Patrick, Elyeser, Dudu, , Keké e Gabriel Lima.

Escalação do Guarani: Jefferson, Cristovam, Wálber, Didi, Bidu, Marcelo, Lucas Abreu, Waguininho, Murilo Rangel, Giovanny e Rafael Costa.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FIGUEIRENSE

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 1 Figueirense Série B 19 de setembro de 2020 Cuiabá 0 x 0 Figueirense Série B 8 de setembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Avaí x Figueirense Série B 29 de setembro de 2020 19h15 (de Brasília) Figueirense x Oeste Série B 2 de outubro de 2020 16h30 (de Brasília)

GUARANI

JOGO CAMPEONATO DATA Confiança 1 x 0 Guarani Série B 18 de setembro de 2020 Guarani 0 x 0 de Série B 12 de setembro de 2020

Próximas partidas