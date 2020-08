Onde assistir ao vivo a Figueirense x Cruzeiro, pela Série B do Brasileiro 2020?

Times buscam vitória para sair do Z-4 da Série B; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

e se enfrentam neste domingo (16), às 16h (de Brasília), no Orlando Scarpelli, buscando dar uma arrancada no Campeonato Brasileiro . A partida será transmitida pela TV Globo (Santa Catarina e Minas Gerais - exceto Juiz de Fora), SporTV2 (exceto Santa Catarina) e Premiere, no canal fechado.. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.



Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Figueirense x Cruzeiro DATA Domingo, 16 de agosto de 2020 LOCAL Estádio Orlando Scarpelli (SC) HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Bruno Haddad/Cruzeiro EC)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Em 18º lugar após perder na estreia e empatar no segundo jogo, o Figueirense entra em campo pensando em conquistar os três pontos para sair da zona de rebaixamento. O Alvinegro não poderá contar com a presença do técnico Márcio Coelho, diagnosticado com Covid-19, além do atacante Pedro Lucas, expulso contra o . Quem pode aparecer na equipe, no entanto, é o volante Pedro Neris, emprestado ao clube pelo .

Após duas vitórias e sair do "negativo", o Cruzeiro, em 19º, entra de vez na briga pela ascensão à Série A e também pelo título do campeonato. A tem todos os jogadores disponíveis para o jogo, já que Stênio está recuperado de uma lesão no ombro.

Provável escalação do Figueirense: Sidão, Lucas, Alemão, Pereira, Brunetti, Geovanne, Patrick, Marquinho, Keké, Diego Gonçalves e .

Provável escalação do Cruzeiro: Fábio, Cáceres, Léo, Cacá, Giovanni, Jadsom, Ariel Cabral, Jean (Stênio), Maurício, Régis e Marcelo Moreno.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FIGUEIRENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Figueirense 0 x 0 Vitória Série B 11 de agosto de 2020 Operário 3 x 1 Cruzeiro Série B 8 de agosto de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Figueirense Série B 19 de agosto de 2020 16h30 (de Brasília) -SP x Figueirense Série B 22 de agosto de 2020 16h30 (de Brasília)

CRUZEIRO

JOGO CAMPEONATO DATA 2 x 3 Cruzeiro Série B 11 de agosto de 2020 Cruzeiro 2 x 1 Botafogo-SP Série B 8 de agosto de 2020

Próximas partidas