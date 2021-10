Onde assistir ao vivo a Ferroviária x Palmeiras, pelo Paulistão feminino?

Equipes duelam nesta quarta-feira (6), às 17h (de Brasília), pela 9ª rodada do Paulistão feminino; veja como acompanhar ao vivo na internet

O time feminino do Palmeiras visita a Ferroviária nesta quarta-feira (6), em Araraquara, às 17h (de Brasília), pela 9ª rodada do Paulistão feminino. A partida terá transmissão ao vivo da elevensports.com e do Paulistão Play, na internet. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Ferroviária x Palmeiras DATA Quarta-feira, 6 de outubro de 2021 LOCAL Fonte Luminosa, Araraquara - SP HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Palmeiras enfrenta a Ferroviária pelo Paulistão / Foto: Fabio Menotti/Palmeiras

A partida será transmitida pela elevensports.com e pelo Paulistão Play, na internet. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O famoso jogo de "seis pontos", Ferroviária e Palmeiras se enfrentam pelo Paulistão. O duelo pela 9ª rodada é um confronto direto, já que a Ferroviária ocupa o quarto lugar. A equipe não terá nenhum desfalque para o duelo.

🗓✅⚽🚂💨

Confira os próximos compromissos da Ferroviária com a agenda grená!



Anota aí, torcedor!#MaisQueUmTime #Foco pic.twitter.com/1ANflifL88 — Guerreiras Grenás (@guerreirasgrena) October 4, 2021

O Palmeiras muda o foco para o Paulistão depois de conquistar o vice do Campeonato Brasileiro. Para o duelo, a equipe não deve ter nenhum novo desfalque. O Verdão ocupa a 5ª posição com 16 pontos.

Provável escalação da Ferroviária: Luciana; Carol Tavares, Ana Alice, Luana, Barrinha; Rafa Mineira, Laryh e Suzane; Aline Milene, Raquel e Gessica.

Provável escalação do Palmeiras: Jully; Tainara, Augustina, Thais, Manuela; Julia Bianchi, Duda Santos, Rafa Andrade; Camilinha, Dandara e Otilla.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FERROVIÁRIA

JOGO CAMPEONATO DATA Ferroviária 4 x 0 Nacional Paulistão feminino 30 de setembro de 2021 RB Bragantino 0 x 1 Ferroviária Paulistão feminino 3 de outubro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Ferroviária x Realidade Jovem Paulistão feminino 10 de outubro de 2021 17h (de Brasília) São Paulo x Ferroviária Paulistão feminino 13 de outubro de 2021 15h (de Brasília)

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA RB Bragantino 1 x 0 Palmeiras Paulistão feminino 29 de setembro de 2021 Palmeiras 2 x 1 São José Paulistão feminino 2 de outubro de 2021

Próximas partidas