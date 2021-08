Onde assistir ao vivo a Ferroviária x Corinthians, pela semifinal do Brasileirão feminino?

Equipes se enfrentam neste domingo (29), na Fonte Luminosa, às 20h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na internet

Ferroviária e Corinthians se enfrentam neste domingo (29), na Fonte Luminosa, a partir das 20h (de Brasília), em jogo de ida válido pela semifinal do Brasileirão feminino. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta. Na Goal , você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui .

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Ferroviária x Corinthians DATA Domingo, 29 de agosto de 2021 LOCAL Fonte Luminosa, Araraquara, SP HORÁRIO 20h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Daiane Caroline Muniz dos Santos (SP)

Assistentes: Leandra Aires Cossette e Patricia Carla de Oliveira (SP)

Quarto árbitro: Adeli Mara Monteiro (SP)

ONDE VAI PASSAR?



Guerreiras querem abrir vantagem na disputa / Foto: Tiago Pavini/Ferroviária

A Band, na TV aberta, vai transmitir o jogo deste domingo, às 20h (de Brasília). Na Goal , você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

FERROVIÁRIA

Em casa, a Ferroviária quer mostrar a sua força e abrir vantagem na disputa.

Para isso, as Guerreira foram a campo com uma equipe alternativa na rodada do Paulistão, no meio da semana.

Provável escalação do Ferroviária: Luciana, Monalisa, Ana Alice, Luana, Barrinha, Carol Tavares, Amanda, Rafa Mineira, Gessica, Suzane e Aline Gomes.

CORINTHIANS

O Corinthians quer buscar mais uma decisão do Brasileirão e vai com força total para o jogo deste domingo.

Assim como o rival, o Timão também atuou no meio da semana com uma equipe reserva pelo estadual.

Provável escalação do Corinthians: Kemelli, Katiuscia, Giovanna Campiolo, Erika, Yasmin, Ingryd, Andressinha, Tamires, Gabi Zanotti, Victoria Albuquerque e Adriana.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA São José-SP 0 x 5 Corinthians Paulistão feminino 26 de agosto de 2021 Avaí/Kindermann 1 x 4 Corinthians Brasileirão feminino 22 de agosto de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Corinthians x Nacional Paulistão feminino 1 de setembro de 2021 19h (de Brasília) Corinthians x Ferroviária Paulistão feminino 5 de setembro de 2021 20h (de Brasília)

FERROVIÁRIA

JOGO CAMPEONATO DATA Ferroviária 1 x 0 Pinda Paulistão feminino 26 de agosto de 2021 Santos 2 x 2 Ferroviária Brasileirão feminino 23 de agosto de 2021

Próximas partidas