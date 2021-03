Onde assistir ao vivo a FC Cascavel x Figueirense, pela Copa do Brasil?

Nesta quinta-feira (18), às 18h (de Brasília), equipes duelam por uma vaga na segunda fase da CdB; veja como acompanhar ao vivo na internet

Nesta quinta-feira (18), o Cascavel recebe o Figueirense no Estádio Olímpico Regional, a partir das 18h (de Brasília), pela primeira fase da Copa do Brasil. A partida, que decide quem segue vivo no torneio, será transmitida pelo Mycujoo TV e pelo site da CBF, na internet.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Cascavel x Figueirense DATA Quinta-feira, 18 de março de 2021 LOCAL Estádio Olímpico Regional Arnaldo Busatto - Cascavel, PR HORÁRIO 18h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Daniel Nobre Bins (RS)

Assistentes: Mauricio Coelho Silva Penna (RS) e Fabricio Lima Baseggio (RS)

Quarto árbitro: Robson Babinski (PR)

ONDE VAI PASSAR?

Figueirense tem a vantagem do empate para garantir a classificação / Foto: Patrick Floriani/Figueirense/Divulgação

O Mycujoo TV, plataforma de streaming, e a CBF, através de seu site oficial, irão exibir o duelo desta quinta, na internet.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Cascavel encara o Figueirense na primeira fase da Copa do Brasil, que será decidida em partida única. Por ter melhor colocação no ranking da CBF, os visitantes jogam apenas por um empate para garantir a classificação.

Invicto no Paranaense, o Cascavel lidera a competição com seis pontos, enquanto o Figueira ocupa apenas a sexta colocação no Catarinense.

Provável escalação do Cascavel: Ricardo; Libano, Afonso, Wilian e Wilian Simões; Oberdan, Robinho e Willyan Sotto; Henrique, Léo Itaperuna e Rogério.

Provável escalação do Figueirense: Emerson Júnior; Crystian, Felipe, Paulo Ricardo e Carlinhos; Fabrício Bigode, Khevin e Marlon; Pedro Maranhão, Gabriel Rodrigues e Breno.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CASCAVEL

JOGO CAMPEONATO DATA Azuriz 0 x 1 Cascavel Campeonato Paranaense 11 de março de 2021 Cascavel 1 x 0 Paraná Campeonato Paranaense 14 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Coritiba x Cascavel Campeonato Paranaense 4 de abril de 2021 16h (de Brasília) Cascavel x Toledo Campeonato Paranaense 10 de abril de 2021 16h (de Brasília)

FIGUEIRENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Figueirense 3 x 0 Concórdia Campeonato Catarinense 28 de fevereiro de 2021 Avaí 1 x 0 Figueirense Campeonato Catarinense 3 de março de 2021

Próximas partidas