Onde assistir ao vivo a Famalicão x Porto, pelo Campeonato Português?

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (3), às 17h15 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Depois do Campeonato Alemão, a está de volta! Após a paralisação do futebol por conta da pandemia do coronavírus, o visita o Famalicão na tarde desta quarta-feira (3), às 17h15 (de Brasília), pela 25ª rodada do Campeonato Português. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Espn Brasil, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Famalicão x Porto DATA Quarta-feira, 3 de junho de 2020 LOCAL Estadio Municipal de Famalicao - HORÁRIO 17h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo no canal Espn , na TV fechada. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Porto entra em campo nesta quarta-feira (3), defendendo a liderança do Campeonato Português. Com 60 pontos conquistados, o aparece logo atrás com 59 pontos.

Para o duelo, o técnico Sérgio Conceição não poderá contar com Iván Marcano, lesionado. Outro nome descartado é o do meia Shoya Nakajima, que entrou em rota de colisão com os Dragões ao se recusar a voltar aos treinos e não faz mais parte dos planos da comissão técnica.

Por outro lado, Pepe está em forma e deve aparecer entre os titulares, assim como Wilson Manafá.

Alex Telles, que tem o seu nome especulado no , cumprirá suspensão automática.

Já o Famalicão, aparece na sétima posição, com 37 pontos.

Vana Alves, por questões contratuais, será substituído pelo goleiro Rafael Defendi.

Provável escalação do Porto: Marchesín; Corona, Pepe, Mbemba, Manafá; Oliveira, Pereira, Uribe; Otávio, Soares, Marega.

Provável escalação do Famalicão: Defendi; Riccieli, Miranda, Pérez, Centelles; Pote, Assunção, Racic; Gonçalves, Martínez, Lameiras.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PORTO

JOGO CAMPEONATO DATA Santa Clara 0 x 2 Porto Campeonato Português 2 de março de 2020 Porto 1 x 1 Rio Ave Campeonato Português 7 de março de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Porto x Marítimo Campeonato Português 10 de junho de 2020 17h30 (de Brasília) Aves x Porto Campeonato Português 16 de junho de 2020 17h15 (de Brasília)

FAMALICÃO

JOGO CAMPEONATO DATA Famalicão 3 x 1 Campeonato Português 3 de março de 2020 Belenenses 0 x 0 Famalicão Campeonato Português 8 de março de 2020

Próximas partidas