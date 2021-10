Onde assistir ao vivo a Espanyol x Real Madrid, pela La Liga?

Equipes duelam neste domingo (3), pelam neste domingo (19), pela sexta rodada da Ligue 1; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Espanyol recebe o líder Real Madrid neste domingo (3), no estádio Cornellà-el Prat, a partir das 11h15 (de Brasília), pela oitava rodada do Campeonato Espanhol. A partida terá transmissão ao vivo no Brasil apenas pelo Star+, serviço de streaming do grupo Disney. Na Goal , você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Espanyol x Real Madrid DATA Domingo, 3 de outubro de 2021 LOCAL Cornellà-el Prat, Cornellà de Llobregat - ESP HORÁRIO 11h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Espanyol busca a vitória dentro de casa/ Foto: Getty Images

O Star+, streaming do grupo Disney, fará a transmissão do jogo ao vivo no Brasil. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Em casa, o Espanyol quer o triunfo para seguir se mantendo distante da zona de rebaixamento.

Llambrich e Puado são desfalques por lesão, enquanto Oier Olazabal, Fernando Calero e Yangel Herrera são dúvidas para o duelo.

O Real Madrid entra em campo neste domingo para defender a liderança da La Liga e a invencibilidade na competição.

Os Merengues seguem sem poder contar com Ceballos, Bale, Marcelo, Mendy e Carvajal, lesionados, assim como Asensio, Isco e Mariano também ficaram fora da lista de relacionados.

Provável escalação do PSG: Diego Lopez; Gil, Cabrera, Gomez, Pedrosa; David Lopez, Darder, Morlanes; Vidal, De Tomas, Embarba.

Provável escalação do Lyon: Courtois; Vazquez, Militao, Alaba, Nacho; Valverde, Casemiro, Kroos; Vinicius, Benzema, Rodrygo.