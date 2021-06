Onde assistir ao vivo a Espanha x Portugal, amistoso para a Euro?

Em amistoso, seleções entram em campo nesta sexta-feira (4), às 14h30, no Wanda Metropolitano; saiba como acompanhar ao vivo na TV e na internet

A Espanha recebe Portugal na tarde desta sexta-feira (4), às 14h30 (de Brasília), no Wanda Metropolitano, em amistoso que vale como preparação para a Euro2020. A partida terá transmissão ao vivo na TNT, na TV fechada, no streaming Estádio TNT Sports, e no TikTok da TNT Sports. Na Goal, você acompanha a partida em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Espanha x Portugal DATA Sexta-feira, 4 de junho de 2021 LOCAL Estádio Wanda Metropolitano - Madrid, ESP HORÁRIO 14h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Espanha terá seu primeiro jogo com público / Foto: Getty Images

A TNT, na TV fechada, o streaming do Estádio TNT Sports, e o TikTok da TNT Sports, são os canais que vão transmitir o amistoso desta sexta-feira, às 14h30. Na Goal, você pode acompanhar minuto a minuto do confronto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com presença do público no estádio (20 mil torcedores estão autorizados), Espanha e Portugal se enfrentam em mais um amistoso na história. No último encontro, ocorrido em outubro de 2020, o duelo terminou empatado sem gols.

Para o amistoso, que tem como objetivo a preparação para a Euro2020, a Espanha não terá à disposição suas principais estrelas.

Marcos Llorente deve começar no lado direito, enquanto Eric Garcia, Pau Torres, Jordi Alba e Pedri podem iniciar entre os titulares.

Já Portugal pode ter no banco de reservas Rubens Dias e Bernardo Silva, devido a decisão da Champions League. Cancelo, por outro lado, pode aparecer entre os 11, assim como a principal estrela dos portugueses, Cristiano Ronaldo.

Provável escalação da Espanha: Sanchez; M Llorente, Garcia, P Torres, Alba; Koke, Busquets, Pedri; F Torres, Moreno, Oyarzabal.

Provável escalação do Portugal: Lopes; Cancelo, Pepe, Fonte, Mendes; Danilo, Fernandes, Moutinho; Jota, Ronaldo, Felix.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

ESPANHA

JOGO CAMPEONATO DATA Geórgia 1 x 2 Espanha Eliminatórias 28 de março de 2021 Espanha 1 x 1 Grécia Eliminatórias 25 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Espanha x Portugal Amistoso 4 de junho de 2021 14h30 (de Brasília) Espanha x Suécia Eurocopa 14 de junho de 2021 16h (de Brasília)

PORTUGAL

JOGO CAMPEONATO DATA Kosovo 0 x 3 Suécia Eliminatórias 28 de março de 2021 Kosovo 4 x 0 Lituânia Amistoso 24 de março de 2021

Próximas partidas