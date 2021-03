Onde assistir ao vivo a Espanha x Kosovo, pelas Eliminatórias Europeias?

Jogo será nesta quarta-feira (31), em Sevilla, pela terceira rodada do grupo B; saiba como acompanhar na internet

Nesta quarta-feira (31), Espanha e Kosovo entram em campo em Londres, a partir das 15h45 (de Brasília), pela terceira rodada do grupo B das Eliminatória da Copa do Mundo de 2022. Londres. A partida terá transmissão do streaming Estádio TNT Sports. Aqui na Goal, você acompanha a partida em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Espanha x Kosovo DATA Quarta-feira, 31 de março de 2021 LOCAL Estádio Olímpico de La Cartuja, Sevilla, Espanha HORÁRIO 15h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Espanha quer mais uma vitória/ Foto: Getty

A partida terá transmissão da plataforma de streaming Estádio TNT Sports. Aqui na Goal, você pode acompanhar minuto a minuto do confronto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após conquistar sua primeira vitória nas eliminatórias, agora a Espanha quer aproveitar o mando de campo para somar mais pontos na competição. Sergio Ramos e Jordi Alba são alguns dos experientes jogadores que o técnico Luis Enrique deve mandar a campo.

🙉 ¿He escuchado que echabais de menos la ración de goles y paradas del entrenamiento de hoy en el Benito Villamarín?



😉 Pues se acabó la espera. Aquí tenéis el vídeo recién editadito.#SomosEspaña #SomosFederación pic.twitter.com/8Fi1I0MElY — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) March 29, 2021

Já o Kosovo ainda não venceu nas eliminatórias e e tem a missão de tentar frear o forte rival.

Provável escalação da Espanha: Simon; Porro, Ramos, Martinez, Alba; Rodri; Torres, Koke, Pedri, Olmo; Moreno.

Provável escalação da Kosovo: Ujkani; Hadergjonaj, Vojvoda, Aliti, Kololli; Voca, Kryeziu; Rashica, Halimi, Zeneli; Muriqi.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

ESPANHA

JOGO CAMPEONATO DATA Geórgia 1 x 2 Espanha Eliminatórias 28 de março de 2021 Espanha 1 x 1 Grécia Eliminatórias 25 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Espanha x Portugal Amistoso 4 de junho de 2021 14h30 (de Brasília) Espanha x Suécia Eurocopa 14 de junho de 2021 16h (de Brasília)

KOSOVO

JOGO CAMPEONATO DATA Kosovo 0 x 3 Suécia Eliminatórias 28 de março de 2021 Kosovo 4 x 0 Lituânia Amistoso 24 de março de 2021

Próximas partidas