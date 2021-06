Onde assistir ao vivo a Eslováquia x Espanha, pela Eurocopa?

As seleções entram em campo nesta quarta-feira (23), valendo vaga para as oitavas de final da Euro 2020; veja como acompanhar ao vivo na TV

Eslováquia e Espanha se enfrentam nesta quarta-feira (23), às 13h (de Brasília), no Estádio Olímpico de La Cartuja, em Sevilla, pela terceirarodada do grupo E da Euro 2020 . A partida terá transmissão ao vivo no SporTV , na TV fechada. Na Goal , você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Eslováquia x Espanha DATA Quarta-feira, 22 de junho de 2021 LOCAL Estádio Olímpico de La Cartuja - Sevilla, ESP HORÁRIO 13h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Björn Kuipers (HOL)

Assistentes: Sander van Roekel e Erwin Zeinstra (HOL)

Quarto árbitro: Stéphanie Frappart (FRA)

VAR: Pol van Boekel (HOL)

ONDE VAI PASSAR?



Espanha busca sua primeira vitória na Euro 2020 / Foto: Getty Images

O SporTV, na TV fechada, é o canal que vai passar o jogo desta quarta-feira (22), às 13h (de Brasília). Na Goal , você também segue a partida em tempo real.

Qual é o número do canal da SporTV?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 37, 38 e 39

CLARO/NET TV HD: 537, 538 e 539

VIVO TV HD: 537, 538 e 539

TELECOM: 37, 38 e 39

Por satélite:

SKY: 37, 38 e 39

SKY HD: 437, 438 e 439

CLARO TV: 37, 38 e 39

CLARO TV HD: 537, 538 e 539

VIVO TV: 337, 338 e 339

VIVO TV HD: 817, 818 e 819

OI TV HD: 39

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

ESLOVÁQUIA

Com apenas três pontos conquistados a Eslováquia aposta tudo no meio-campista Hamsik para surpreender a Espanha e garantir sua classificação.

Provável escalação da Eslováquia: Bubravka; Pekarik, Satka, Skriniar, Hubocan; Kucka, Hrosovsky; Koscelnik, Hamsik, Mak e Duda.

ESPANHA

Após dois empates seguidos na Eurocopa, a Espanha espera recuperar o bom futebol e garantir sua classificação para as oitavas de final. A seleção de Luis Enrique vem sendo alvo de muitas críticas por parte da torcida pelo baixo desempenho mostrado.

🏋🏻‍♂️ Como dijo ayer @CesarAzpi en rueda de prensa: "El esfuerzo no se negocia".



La @SeFutbol trabaja duro en Las Rozas en el último entrenamiento antes del decisivo duelo de mañana ante Eslovaquia, último de la Fase de Grupos. #SomosEspaña #EURO2020 pic.twitter.com/31p696orjP — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) June 22, 2021

Provável escalação da Espanha: Simón, Llorente, Laporte, Torres, Alba; Koke, Rodri, Pedri; Moreno, Olmo e Morata.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ESLOVÁQUIA

JOGO CAMPEONATO DATA Polônia 1 x 2 Eslováquia Eurocopa 14 de junho de 2021 Suécia 1 x 0 Eslováquia Eurocopa 18 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Eslovênia x Eslováquia Eliminatórias 1 de setembro de 2021 15h45 (de Brasília) Eslováquia x Croácia Eliminatórias 4 de setembro de 2021 15h45 (de Brasília)

ESPANHA

JOGO CAMPEONATO DATA Espanha 0 x 0 Suécia Eurocopa 14 de junho de 2021 Espanha 1 x 1 Polônia Eurocopa 19 de junho de 2021

Próximas partidas