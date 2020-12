Onde assistir ao vivo a Elche x Real Madrid, pelo Campeonato Espanhol?

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (30), às 17h30 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Buscando mais uma vitória na temporada, o entra em campo contra o Elche na tarde desta quarta-feira (30), às 17h30 (de Brasília), pela 16ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida terá transmissão ao vivo da Fox Sports, em TV fechada. Na Goal, você acompanha os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Elche x Real Madrid DATA Quarta-feira, 30 de dezembro de 2020 LOCAL Estádio Manuel Martínez Valero - Elche, ESP HORÁRIO 17h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Real Madrid busca a ponta da LaLiga / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo da Fox Sports, na TV fechada. Na Goal, o torcedor também segue o minuto a minuto em tempo real, a partir das 17h30 (de Brasília).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

REAL MADRID

Embalado com seis vitórias consecutivas no Campeonato Espanhol, o Real Madrid entra em campo mirando apenas a liderança, mas o técnico Zidane faz alerta para o "campo difícil" do adversário.

"Teremos que mostrar nos 90 minutos que estamos jogando bem. O time se encontra bem e estamos felizes de voltar a jogar. O campo do Elche é muito difícil, é uma equipe que acabou de subir e está bem", disse Zinedine Zidane.

Para o duelo, o plantel do técnico francês está em excelente forma, com apenas Rodrygo, que tem um problema na coxa, fora.

Provável escalação do Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Vázquez, Benzema, Vinicius.

ELCHE

Já o Elche, lutando contra o rebaixamento com 15 pontos, pode voltar a ficar sem contar com Mfulu e Diego González, machucados.

Provável escalação do Elche: Badia; Barragan, Verdu, Calvo, Josema; Guti, Marcone, Morente; Fidel, Boye, Josan.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

REAL MADRID

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 3 Real Madrid 20 de dezembro de 2020 Real Madrid 2 x 0 Granada La Liga 23 de dezembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Real Madrid x La Liga 2 de janeiro de 2021 17h (de Brasília) Osasuna x Real Madrid La LIga 9 de janeiro de 2021 17h (de Brasília)

ELCHE

JOGO CAMPEONATO DATA 3 x 1 Elche La Liga 19 de dezembro de 2020 Elche 2 x 2 Osasuna La Liga 22 de dezembro de 2020

Próximas partidas