Onde assistir ao vivo a Elche x Real Madrid, pela La Liga?

O jogo da 12ª rodada será neste sábado (30), às 9h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Elche recebe o Real Madrid, que está em busca da liderança, neste sábado (30), às 9h (de Brasília), pela 12ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN Brasil, na TV fechada, e do Star+, na internet. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Elche x Real Madrid DATA Sábado, 30 de outubro de 2021 LOCAL Estádio Manuel Martínez Valero - Elche, ESP HORÁRIO 9h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Ricardo De Burgos Bengoetxea

Assistentes: David Medié Jiménez e Mario Melero López

ONDE VAI PASSAR?



O Elche quer se afastar da zona do rebaixamento / Foto: Getty Images

A ESPN Brasil, na TV fechada, e o Star+, na internet, são os canais que vão passar o jogo deste sábado, às 9h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

ELCHE

Ocupando a 15ª colocação, o Elche, querendo se distanciar da zona de rebaixamento, vai em busca da primeira vitória em três jogos. Para isso, porém, não deve ter Pablo Piatti, que aparece como dúvida. De resto, o time deve ir como força máxima.

Provável escalação do Elche: Casilla; Bigas, Verdu, Barragan; Josan, Guti, Mascarell, Fidel, Mojica; Benedetto, Boye.

REAL MADRID

Mesmo com um jogo pendente, o Real Madrid é o vice-líder da La Liga, com 21 pontos conquistados. Em busca do topo, o time quer manter o bom aproveitamento.

Para o jogo, porém, Ancelotti não terá Bale, Isco, Ceballos e Fede Valverde, que estão lesionados, enquanto Modric ainda é dúvida.

Provável escalação do Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militão, Alaba, Mendy; Kroos, Casemiro, Camavinga; Rodrygo, Benzema, Vinícius Jr.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ELCHE

JOGO CAMPEONATO DATA Alavés 1 x 0 Elche La Liga 26 de outubro de 2021 Elche 2 x 2 Espanyol La Liga 23 de outubro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Mallorca x Elche La Liga 7 de novembro de 2021 14h30 (de Brasília) Elche x Betis La Liga 21 de novembro de 2021 14h30 (de Brasília)

REAL MADRID

JOGO CAMPEONATO DATA Real Madrid 0 x 0 Osasuna La Liga 27 de outubro de 2021 Barcelona 1 x 2 Real Madrid La Liga 24 de outubro de 2021

Próximas partidas