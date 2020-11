Onde assistir ao vivo a Dínamo de Kiev x Barcelona, pela Champions League?

Equipes entram em campo nesta terça-feira (24), às 17h (de Brasília), na Ucrânia; veja como acompanhar ao vivo na internet

Após ser derrotado pelo , o volta a campo contra o na tarde desta terça-feira (24), às 17h (de Brasília), na , pela quarta rodada do grupo G da . A partida será transmitida ao vivo pelo Facebook do Esporte Interativo, além do EI Plus. Na Goal , você acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando aqui .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Dínamo de Kiev x Barcelona DATA Terça-feira, 24 de novembro de 2020 LOCAL Estádio de Kiev - Ucrânia HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida será transmitida ao vivo no Facebook do Esporte Interativo, além do EI Plus. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real, a partir das 17h (de Brasília).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Líder do grupo G e invicto na Champions League, o Barcelona entra em campo tentando deixar de lado a derrota sofrida para o rival Atlético de Madrid no último fim de semana.

Para o duelo, o técnico Koeman não poderá contar com Gerard Piqué, com uma lesão grave , além de Sergi Roberto. Oscar Mingueza, de 21 anos, foi promovido do Barcelona B para cobrir a ausência do zagueiro e capitão.

Além do mais, Messi e de Jong se quer foram relacionados para o duelo. De acordo com o treinador, "é o momento deles descansarem pela situação cômoda na Champions".

Além da ausência do craque argentino, a lista ainda conta com outra surpresa. Pela primeira vez, o volante brasileiro Matheus Fernandes foi relacionado para uma partida do Barça.

❝We think this is a good moment to rest them.❞

— @RonaldKoeman on leaving Leo #Messi and @DeJongFrenkie21 out of the squad for #DynamoBarça pic.twitter.com/T9wRT3u6rQ — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 23, 2020

Já o Dínamo terá três desfalques certos: Mykyta Burda, Volodymyr Kostevych, Oleksandr Tymchyk e Nazariy Rusyn.

Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Vitaliy Buyalskiy também está fora.

Provável escalação do Barcelona: Stegen; Dest, Mingueza, Lenglet, Alba; Pjanic, Aleñá; Trincao, Pedri, Coutinho; Griezmann.

Provável escalação do Dínamo de Kiev: Bushchan; Kedziora, Mykolenko, Karavaev, Zabarnyi; Tsitaisshvilli, Buyalskiy, Shepelev, Pena; Supryaga.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BARCELONA

JOGO CAMPEONATO DATA Barcelona 5 x 2 Betis 7 de novembro de 2020 Atlético de Madrid 1 x 0 Barcelona La Liga 21 de novembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Barcelona x Osasuna La Liga 29 de novembro de 2020 10h (de Brasília) Ferencváros x Barcelona La Liga 2 de dezembro de 2020 17h (de Brasília)

DÍNAMO DE KIEV

JOGO CAMPEONATO DATA Dínamo 0 x 3 8 de novembro de 2020 Inhulets 0 x 2 Dínamo Campeonato Ucraniano 21 de novembro de 2020

Próximas partidas