Onde assistir ao vivo a Dinamarca x Finlândia, pela Eurocopa?

As seleções entram em campo neste sábado (12), pela primeira rodada da Eurocopa; veja como acompanhar ao vivo na TV

Pelo segundo jogo de sábado pela Eurocopa 2020, Dinamarca e Finlândia se enfrentam neste sábado (12), às 13h (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada. Na Goal , você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Dinamarca x Finlândia DATA Sábado, 12 de junho de 2021 LOCAL Estádio Parken - Copenhage, DIN HORÁRIO 13h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Anthony Taylor (ENG)

Assistentes: Gary Beswick e Adam Nunn (ENG) Quarto árbitro: Sandro Schärer (SUI)

VAR: Stuart Attwell (ENG)

Assistentes VAR: Chris Kavanagh (ENG) e Filippo Meli (ITA)

ONDE VAI PASSAR?



Dinamarca e Finlândia jogam no sábado pela Euro / Foto: Getty Images

O SporTV, na TV fechada, é o canal que vai passar o jogo deste sábado (12), ás 16h (de Brasília). Na Goal , você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

DINAMARCA

A Dinamarca aposta na qualidade de seu goleiro Schmeichel em fazer boas defesas e na habilidade de seu ataque acompanhado por Eriksen e Braithwaite. Esta seleção espera surpreender no grupo B da Euro 2020 .

✈️✈️✈️ https://t.co/7AvpsV1fVA — DBU - En Del Af Noget Større (@DBUfodbold) June 10, 2021

Provável escalação da Dinamarca : Schmeichel; Larsen, Kjaer, Christensen, Boilesen; Eriksen, Wass, Jensen; Skov, Braithwaite e Dolberg.

FINLÂNDIA

A Finlândia não entra como favorita nesta Euro, mas acredita que com uma defesa sólida e um meio de campo inteligente pode avançar nesta Euro 2020 . A seleção do técnico Markku Kanerva está no grupo B, junto com a Bélgica, Rússia e a Dinamarca.

Skädä on valmennuksen tärkeä rutiini ennen harjoituksia. Se pitää sisällään suolaamista, tunteita ja heittäytymistä 🧶😂



Pallo itsessään on saatu lahjoituksena hyväntekeväisyysjärjestö LiiKe:ltä ja tansanialaisjoukkue FC Vitolta. #Huuhkajat #MeOlemmeSuomi #EURO2020 pic.twitter.com/MUQeaFfh8S — Huuhkajat (@Huuhkajat) June 11, 2021

Provável escalação da Finlândia : Hrádecký; Toivio, Arajuuri, Vaisanen; Soiri, Lod, Schuller, Kamara, Raitala; Forss e Pohjanpalo.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

DINAMARCA

JOGO CAMPEONATO DATA Alemanha 1 x 1 Dinamarca Amistoso internacional 2 de junho de 2021 Dinamarca 2 x 0 Bósnia Amistos internacional 6 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Dinamarca x Bélgica Eurocopa 17 de junho de 2021 13h (de Brasília) Rússia x Dinamarca Eurocopa 21 de junho de 2021 16h (de Brasília)

FINLÂNDIA

JOGO CAMPEONATO DATA Suécia 2 x 0 Finlândia Amistoso internacional 29 de maio de 2021 Finlândia 0 x 1 Estônia Amistoso internacional 4 de junho de 2021

Próximas partidas