Onde assistir ao vivo a Desportiva Perilima x São Paulo, pela Copinha 2022?

São Paulo e Perilima se enfrentam na noite deste sábado (8), às 21h30 (de Brasília), no Anacleto Campanella, pela segunda rodada do grupo 21 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Perilima x São Paulo DATA Sábado, 8 de janeiro de 2022 LOCAL Anacleto Campanella - São Caetano do Sul, SP HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

EM BUSCA DA SEGUNDA VITÓRIA!



Após vitória na estreia, elenco da Copinha treinou hoje, em Cotia, visando a partida do próximo sábado, contra o Desportivo Perilima, às 21h30, em São Caetano do Sul.#Copinha22#MadeInCotia#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/cEis1LY6db — São Paulo FC (@SaoPauloFC) January 6, 2022

O SporTV, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo deste sábado, no Anacleto Campanella, às 21h30.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Depois de vencer o CSE por 2 a 0 na rodada de estreia, o São Paulo entra em campo buscando mais três pontos para garantir a classificação antecipada para a próxima fase da Copinha.

Do outro lado, o Perilima vem de derrota para o São Caetano por 2 a 1, buscando a recuperação para seguir na competição.

Provável escalação do São Paulo: Young; Pagé, Beraldo, Luizão e Patryck; Pablo, Léo e Pedrinho; Vitinho, Caio e Facundo

Provável escalação do Perilima: a definir.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 1 x 1 Internacional Campeonato Brasileiro sub-20 28 de novembro de 2021 São Paulo 2 x 0 CSA Copinha 5 de janeiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO São Caetano x São Paulo Copinha 11 de janeiro de 2022 19h30 (de Brasília)

PERILIMA

JOGO CAMPEONATO DATA Perilima 1 x 4 Bahia Copa do Brasil sub-20 15 de março de 2021 São Caetano 3 x 1 Perilima Copinha 5 de janeiro de 2022

Próximas partidas