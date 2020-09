Onde assistir ao vivo a Delfín x Santos, pela Copa Libertadores?

Peixe encerra a quarta rodada da Libertadores nesta quinta-feira (24), às 23h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na internet

O enfrenta o nesta quinta-feira (24), às 23h (de Brasília), em duelo válido pela quarta rodada da Copa Liberta. A partida terá transmissão ao vivo no Facebook Watch. Na Goal, você também acompanha a partida ao vivo, minuto a minuto, em tempo real, clicando AQUI.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

QUANDO SERÁ?

JOGO Delfín x Santos DATA Quinta-feira, 24 de setembro de 2020 LOCAL Estádio Jocay - Manta, EQU HORÁRIO 23h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo no Facebook Watch. Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Ainda sem saber o que é perder na Libertadores, o Santos entra em campo contra o Delfín visando pontuar mais três pontos.

Mais times

Para o duelo no , o técnico Cuca não deve contar com o volante Alison, com desgaste fisico, mas Soteldo, que cumpriu suspensão no Brasileirão, retorna ao time titular.

Partiu Equador! 🛫



📸 Ivan Storti | Santos FC⁣ pic.twitter.com/3pe0Wn2ch4 — Santos Futebol Clube (@SantosFC) September 22, 2020

Já o Delfín, com apenas um ponto, registra duas derrotas e um empate, e possui chances remotas de classificação para a próxima fase.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Santos: João Paulo; Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Diego Pituca, Carlos Sánchez e Jean Mota (Arthur Gomes); Marinho, Raniel (Kaio Jorge) e Soteldo.

Provável escalação do Delfín: Villalva; González, Cangá, Rodríguez, Nazareno; Plaza (Ale), Corozo, Ortiz, Villalva; (Cifuente), Garcés.

A CAMPANHA DAS EQUIPES NA COPA LIBERTADORES 2020

Na parte do Grupo G, o Santos registra sete pontos e possui 77,8% de aproveitamento na primeira fase da competição.

JOGOS DO SANTOS NA LIBERTADORES

Defensa y Justicia 1 x 2 Santos - 3 de março de 2020

Santos 1 x 0 Delfín - 10 de março de 2020

Santos x - 15 de setembro de 2020

Delfín x Santos - 24 de setembro de 2020

Olimpia x Santos - 1 de outubro de 2020

Santos x Defensa y Justicia - 20 de outubro de 2020

JOGOS DO OLIMPIA NA LIBERTADORES

Delfín 1 x 1 Olimpia - 4 de março de 2020

Olimpia 2 x 1 Defensa y Justicia - 11 de março de 2020

Santos x Olimpia - 15 de setembro de 2020

Defensa y Justicia x Olimpia - 23 de setembro de 2020

Olimpia x Santos - 1 de outubro de 2020

Olimpia x Delfín - 20 de outubro de 2020

A CAMPANHA DO SANTOS NA HISTÓRIA DA COPA LIBERTADORES

Tricampeão da Libertadores, o Santos participa pela 15ª vez da . Em 132 jogos, a equipe acumula 73 vitórias, 27 empates e 32 derrotas, com 254gols marcados e 81 sofridos.

EDIÇÃO FASE APROVEITAMENTO 2018 Oitavas de final 45,83% 2017 Quartas de final 63,33% 2012 Semi 55,56% 2011 Campeão 64,29% 2008 Quartas de final 63,33% 2007 Semi 83,33% 2005 Quartas de final 50% 2004 Quartas de final 66,67% 2003 Vice 61,90% 1984 Primeira fase 11,11% 1965 Semi 71,43% 1964 Semi 0% 1963 Campeão 87,5% 1962 Campeão 77,78%

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SANTOS

JOGO CAMPEONATO DATA Santos 2 x 2 Campeonato Brasileiro 12 de setembro de 2020 Santos 0 x 0 Olimpia Campeonato Brasileiro 16 de setembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Santos x Campeonato Brasileiro 27 de setembro de 2020 20h30 (de Brasília) Olimpia x Santos Copa Libertadores 1 de outubro de 2020 19h (de Brasília)

DELFÍN

JOGO CAMPEONATO DATA Defensa y Justicia 3 x 0 Delfín Copa Libertadores 17 de setembro de 2020 Delfín 4 x 1 Mushuc Runa 21 de setembro de 2020

Próximas partidas