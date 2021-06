Onde assistir ao vivo a CSA x Guarani, pela Série B?

O jogo da quarta rodada será nesta terça (15), às 19h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Em busca de sua primeira vitória na Série B do Campeonato Brasileiro, o CSA recebe o Guarani, nesta terça-feira (15), às 19h (de Brasília), pela quarta rodada da segunda divisão nacional. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, em TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO CSA x Guarani DATA Terça-feira, 15 de junho de 2021 LOCAL Rei Pelé - Maceio, AL HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Luiz Augusto Silveira Tisne

Assistentes: Kleber Lucio Gil e Thiaggo Americano Labes

Quarto árbitro: Jose Ricardo Vasconcellos Laranjeira

ONDE VAI PASSAR?



Jogando em casa, o CSA vai em busca da primeira vitória / Foto: Agusto Oliveira/CSA

A SporTV, na TV fechada, e o Premiere, no pay-per-view, são os canais que vão passar o jogo desta terça, às 19h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CSA

O CSA ainda não venceu na Série B do Brasileirão, tendo conquistado apenas um ponto em três jogos disputados. Com isso, o time alagoano ocupa a 18ª colocação, mehor apenas do que Cruzeiro e Avaí, todos com um ponto.

Os desfalques ficam por conta de Bruno Mota (lesão nas costas) e Fabrício (coxa), enquanto o goleiro Thiago Rodrigues, que ficou de fora do útimo jogo por conta de um quadro viral, é dúvida. O atacante Yago e o volante Giva Santos já estão regularizados e podem fazer suas estreias - Yago pode incluisve ser titular.

Com a presença dos novos reforços, o Azulão encerrou a preparação para a partida contra o Guarani. 🔵⚪️ pic.twitter.com/Fd7hCkgave — CSA (@CSAoficial) June 14, 2021

Provável escalação do CSA: Thiago Rodrigues (Darley); Norberto, Lucão, Matheus Felipe, Kevyn; Geovane, Gabriel, Nadson; Yago, Marco Túlio e Dellatorre.

GUARANI

Com uma vitória, um empate e uma derrota até aqui, o Guarani ocupa a 8ª colocação na tabela de classificação da Série B.

São cinco desfalques certos para o Bugre, que não terá o goleiro Rafael Martins e o meia Andrigo, ambos lesionados, além de Thales e Julio César, que estão suspensos. Eduardo Person completa a lista, sem atuar desde outubro por conta de uma lesão. Por outro lado, Allanzinho foi regularizados e Ian Carlo está relacionado pela primeira vez.

HOJE TEM GUARANI 🏹

⚽️ CSA x Guarani

🏆Brasileirão Série B - Rodada 4

⏱ 19:00

🏟 Estádio Rei Pelé

📺 SporTV e Premiere pic.twitter.com/xS4Mhv9gAS — Guarani FC (@oficialguarani) June 15, 2021

Provável escalação do Guarani: Gabriel Mesquita, Pablo, Bruno Silva (Titi), Carlão, Bidu; Índio (Bruno Silva), Rodrigo Andrade; Bruno Sávio, Régis, Davó (Renanzinho ou Allanzinho); Lucão do Break (Davó).

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CSA

JOGO CAMPEONATO DATA Vila Nova 1 x 0 CSA Brasileirão Série B 12 de junho de 2021 CSA 0 x 0 Sampaio Corrêa Brasileirão Série B 5 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO CSA x Londrina Brasileirão Série B 20 de junho de 2021 20h30 (de Brasília) Botafogo x CSA Brasileirão Série B 23 de junho de 2021 19h (de Brasília)

GUARANI

JOGO CAMPEONATO DATA Guarani 1 x 3 Náutica Brasileirão Série B 11 de junho de 2021 Operário 2 x 5 Guarani Brasileirão Série B 1 de junho de 2021

Próximas partidas