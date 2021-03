Onde assistir ao vivo a CSA x CRB, pela Copa do Nordeste?

Neste domingo (14), o clássico alagoano agita a terceira rodada da 'Lampions League'; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Tem clássico alagoano na Copa do Nordeste ! CSA e CRB se enfrentam neste domingo (14), no Estádio Rei Pelé, em Maceió, pela terceira rodada da 'Lampions League'. A partida, que acontece às 18h (de Brasília), terá transmissão ao vivo pelo pay-per-view da competição, da Sky, na TV fechada, e pelo NordesteFC, na internet.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO CSA x CRB DATA Domingo, 14 de março de 2021 LOCAL Estádio Rei Pelé - Maceió, AL HORÁRIO 18h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Assistentes: Jean Márcio dos Santos (RN) e Vinicius Melo de Lima (RN)

Quarto árbitro: Helder Brasileiro de Aquino (AL)

ONDE VAI PASSAR?



CSA busca sua primeira vitória na Copa do NE (Foto: Augusto Oliveira/CSA)

O serviço de pay-per-view da Copa do Nordeste, da Sky, na TV fechada, e a plataforma de streaming NordesteFC, na internet, vão exibir o duelo deste domingo (14).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Clássico das Multidões agita a terceira rodada da Copa do Nordeste. O CSA terá o mando de campo para buscar sua primeira vitória na competição e se aproximar dos líderes do Grupo A, enquanto o CRB pode assumir ponta do Grupo B se vencer o duelo deste domingo.

As duas equipes já se enfrentaram nove vezes pela 'Lampions League', com duas vitórias para o Azulão e uma para o Galo, além de seis empates.

Provável escalação do CSA: Thiago Rodrigues; Norberto, Filemon, Fabrício e Vitor Costa; Geovane, Silas e Gabriel; Rodrigo Pimpão, Dellatorre e Marco Túlio.

Provável escalação do CRB: Edson Mardden; Reginaldo, Gum, Ewerton Páscoa e Gulherme Romão; Claudinei, Wesley e Diego Torres; Luidy, Lucão do Break e Hyuri.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CSA

JOGO CAMPEONATO DATA CSA 5 x 0 CEO Campeonato Alagoano 3 de março de 2021 Confiança 2 x 2 CSA Copa do Nordeste 7 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Guarany-CE x CSA Copa do Brasil 17 de março de 2021 15h30 (de Brasília) Santa Cruz x CSA Copa do Nordeste 20 de março de 2021 18h15 (de Brasília)

CRB

JOGO CAMPEONATO DATA CRB 2 x 0 Sport Copa do Nordeste 6 de março de 2021 CRB 2 x 0 Aliança Campeonato Alagoano 10 de março de 2021

Próximas partidas