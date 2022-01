Onde assistir ao vivo a Crystal Palace x Liverpool, pela Premier League?

Liverpool e Crystal Palace se enfrentam na manhã deste domingo (23), às 11h (de Brasília), no Selhurst Park Stadium, em duelo válido pela 23ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, na plataforma de streaming. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Crystal Palace x Liverpool DATA Domingo, 23 de janeiro de 2022 LOCAL Selhurst Park Stadium - Londres, ING HORÁRIO 11h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A ESPN, na tv fechada, e o Star+, na plataforma de streaming, são os canais que vão transmitir o jogo deste domingo, às 11h. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Classificado para a final da Copa da Liga Inglesa contra o Chelsea, o Liverpool volta as atenções para a Premier League, buscando reduzir a diferença de 11 pontos para o líder Manchester City.

Jurgen Klopp segue sem contar com Salah, Sadio Mane e Naby Keita, disputando a Copa Africana de Nações, enquanto Alex Oxlade-Chamberlain, com lesão no tornozelo, é dúvida.

Já o Crystal Palace, no meio da tabela com 24 pontos, busca voltar a vencer depois de empatar com o Brighton na última rodada.

O técnico Patrick Vieira não poderá contar com Jordan Ayew. O jogador ganhou alguns dias de descanso, após a eliminação precoce de Gana na Copa Africana de Nações. Assim, Michael Olise seguirá na equipe titular.

Provável escalação do Crystal Palace: Butland; Ward, Andersen, Guehi, Mitchell; Schlupp, Hughes, Gallagher; Olise, Edouard, Eze.

Provável escalação do Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold; Konate, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Jones; Jota, Firmino, Minamino.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CRYSTAL PALACE

JOGO CAMPEONATO DATA Millwall 1 x 2 Crystal Palace Copa da Inglaterra 8 de janeiro de 2022 Brighton 1 x 1 Crystal Palace Premier League 14 de janeiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Crystal Palace x Hartlepool United Copa da Inglaterra 5 de fevereiro de 2022 11h (de Brasília) Norwich x Crystal Palace Premier League 9 de fevereiro de 2022 16h45 (de Brasília)

LIVERPOOL

JOGO CAMPEONATO DATA Liverpool 3 x 0 Brentford Premier League 16 de janeiro de 2022 Arsenal 0 x 2 Liverpool Copa da Liga Inglesa 13 de janeiro de 2022

Próximas partidas