Onde assistir ao vivo a Crystal Palace x Chelsea, pela Premier League?

Equipes entram em campo neste sábado (10), pela 31ª rodada do Campeonato Inglês; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Chelsea encara o Crystal Palace neste sábado (10), fora de casa, no Selhurst Park Stadium, pela 31ª rodada da Premier League.A partida não terá transmissão ao vivo na TV e nem na internet. Porém, na Goal, o torcedor pode acompanhar os lances em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Crystal Palace x Chelsea DATA Sábado, 10 de abril de 2021 LOCAL Selhurst Park Stadium - Londres, ING HORÁRIO 13h30 (Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Michael Oliver

Assistentes: Stuart Burt e Dan Cook

Quarto árbitro: Graham Scott

VAR: Mike Dean

Assistentes VAR: Ian Hussin

ONDE VAI PASSAR?



Chelsea tenta entrar no G-4 da Premier League / Foto: Getty Images

A partida deste sábado (10) não terá transmissão ao vivo na TV. Na Goal, o torcedor pode acompanhar a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após encaminha sua classificação para às semifinais da Liga dos Campeões, com uma boa vitória sobre o Porto por 2 a 0, o Chelsea busca uma vitória na Premier League para entrar no G-4 da comeptição. Para o duelo deste sábado, o treinador Thomas Tuchel não poderá contar com Thiago Silva, expulso contra o West Brom.

Do outro lado, o Crystal Palace, joga em casa para não cair na tabela e se complicar nesta reta final do Campeonato Inglês. Com 38 pontos, o clube ocupa a 12ª posição na tabela, 12 pontos à frente do Fulham, primeiro clube na zona de rebaixamento.

Provável escalação do Crystal Palace: Guaita; Ward, Kouyaté, Cahill, Van Aanholt; Ayew, Milivojevic, Riedewald e Eze; W. Zaha e Benteke.

Provável escalação do Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Zouma, Christensen; Hudson-Odoi, Jorginho, Kovacic, Chilwell; Ziyech, Mount; Giroud.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CRYSTAL PALACE

JOGO CAMPEONATO DATA Crystal Palace 1 x 0 West Brom Premier League 13 de março de 2021 Everton 1 x 1 Crystal Palace Premier League 5 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Leicester x Crystal Palace Premier League 26 de abril de 2021 16h (de Brasíia) Crystal Palace x Manchester City Premier League 1 de maio de 2021 11h (de Brasília)

CHELSEA

JOGO CAMPEONATO DATA Chelsea 2 x 5 West Brom Premier League 3 de abril de 2021 Porto 0 x 2 Chlsea Champions League 7 de abril de 2021

Próximas partidas