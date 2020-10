Onde assistir ao vivo a Cruzeiro x Sampaio Corrêa, pela Série B do Brasileiro 2020?

No Z-4, times precisam vencer com urgência para afastar a pressão; veja como acompanhar pela TV e na internet

Em má fase e pressionados por um bom resultado, e duelam no Mineirão nesta quinta-feira (8), às 18h30 (de Brasília), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro . A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também pode acompanhar a partida em tempo real.

QUANDO SERÁ?

JOGO Cruzeiro x Sampaio Corrêa DATA Quinta-feira, 8 de outubro de 2020 LOCAL Mineirão (MG) HORÁRIO 18h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Vinnicius Silva/Cruzeiro)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Em má fase e pressionado pela torcida, que invadiu o CT nesta quarta-feira, o Cruzeiro precisa urgentemente vencer para se afastar do Z-4 e ainda sonhar com o acesso. A recebeu ainda uma má notícia: o lateral-esquerdo Matheus Pereira testou positivo para Covid-19 e será desfalque para as próximas rodadas, enquanto Marcelo Moreno, convocado para a seleção da , também está fora.

O Sampaio Corrêa também faz uma campanha ruim na Série B e vai tentar tirar proveito do mau momento do rival. O time maranhense não poderá contar com o atacante Gustavo Ramos, lesionado. Roney deve aparecer entre os titulares.

Escalação do Cruzeiro: Fábio; Daniel Guedes, Manoel, Ramon (Cacá) e Giovanni; Henrique, Machado e Regis; Airton, Arthur Caike e Sassá.

Escalação do Sampaio Corrêa: Fábio, Daniel Guedes, Manoel, Ramon, Matheus Pereira, Henrique, Filipe Machado, Maurício (Marcelo Moreno ou Caio), Régis, Arthur Caíke e Sassá.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CRUZEIRO

JOGO CAMPEONATO DATA Cuiabá 1 x 0 Cruzeiro Série B 3 de outubro de 2020 Cruzeiro 3 x 0 Série B 30 de setembro de 2020

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Oeste x Cruzeiro Série B 11 de outubro de 2020 16h (de Brasília) Cruzeiro x Juventude Série B 17 de outubro de 2020 16h (de Brasília)

SAMPAIO CORRÊA

JOGO CAMPEONATO DATA Sampaio Corrêa 1 x 0 Série B 3 de outubro de 2020 1 x 1 Sampaio Corrêa Série B 29 de setembro de 2020

