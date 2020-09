Onde assistir ao vivo a Cruzeiro x Ponte Preta, pela Série B do Brasileiro 2020?

Partida será no Mineirão, nesta quarta-feira (30), às 19h15 (de Brasília); veja como acompanhar pela TV e na internet

Querendo acabar com a má fase, o recebe a embalada nesta quarta-feira (30), no Mineirão, às 19h15 (de Brasília), pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro . A partida terá transmissão ao vivo do SporTV (menos para MG) e do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também pode acompanhar a partida em tempo real.

QUANDO SERÁ?

JOGO Cruzeiro x Ponte Preta DATA Quarta-feira, 30 de setembro de 2020 LOCAL Mineirão - (MG) HORÁRIO 19h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Vinnicius Silva/Cruzeiro EC)

A partida terá transmissão ao vivo do SporTV (menos para MG) e Premiere, na TV fechada. Você também pode acompanhar a partida na Goal minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Vindo de derrota, o Cruzeiro tem desfalques para a partida desta quarta-feira. Isso porque, além de não ter Cacá (suspenso), a não terá o zagueiro Léo e o meia Marquinhos Gabriel, lesionados, além do defensor Paulo ter testado positivo para covid-19.

Em boa fase, a Ponte Preta não perde há quatro jogos. A terá o retorno do volante Luis Oyama, que cumpriu suspensão. Já o lateral-direito Apodi pode ser preservado e Dawhan deve assumir a posição. Já Camilo, Ryan e João Veras seguem se recuperando de lesão.

Escalação do Cruzeiro: Fábio, Daniel Guedes, Manoel, Ramon (Marllon), Matheus Pereira, Filipe Machado, Jadsom (Henrique), Maurício (Régis), Arthur Caíke, Airton e Marcelo Moreno.

Escalação do Ponte Preta: Ivan, Dawhan, Luizão, Wellington Carvalho e Ernandes; Oyama, Neto Moura, João Paulo e Luan Dias; Bruno Rodrigues e Matheus Peixoto.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CRUZEIRO

JOGO CAMPEONATO DATA Cruzeiro 0 x 1 Avaí Série B 25 de setembro de 2020 3 x 1 Cruzeiro Série B 19 de setembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Cuiabá x Cruzeiro Série B 3 de outubro de 2020 22h(de Brasília) Cruzeiro x Série B 8 de outubro de 2020 20h (de Brasília)

PONTE PRETA

JOGO CAMPEONATO DATA Ponte Preta 2 x 1 Confiança Série B 27 de setembro de 2020 3 x 1 Ponte Preta Copa do 22 de setembro de 2020

Próximas partidas