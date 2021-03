Onde assistir ao vivo a Cruzeiro x Caldense, pelo Campeonato Mineiro?

Partida em Belo Horizonte é válida pela segunda rodada e será às 21h30 (de Brasília); veja como acompanhar na internet

Nesta quarta-feira (3), Cruzeiro e Caldense duelam no Mineirão, a partir das 21h30 (de Brasília), pela segunda rodada do Campeonato Mineiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view. Na Goal, você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Cruzeiro x Caldense DATA Quarta-feira, 3 de março de 2021 LOCAL Mineirão, Belo Horizonte - BRA HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Cruzeiro busca a primeira vitória no estadual (Foto: Vinnicius Silva/Cruzeiro)

A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view. Na Goal, você também segue o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CRUZEIRO

O Cruzeiro busca a sua primeira vitória no estadual. A novidade entre os relacionados é o atacante boliviano Marcelo Moreno.

Provável escalação do Cruzeiro: Fábio, Cáceres, Manoel, Weverton, Alan Ruschel, Matheus Neris, Matheus Barbosa, Marcinho, Rafael Sobis, Pottker e Felipe Augusto.

CALDENSE

A Caldense quer por fim a um incômodo jejum de 26 anos sem vencer os cruzeirenses.

Provável escalação do Caldense: João Paulo, Danilo, Jonathan Costa, Morais, Caio Ribeiro, Lucas Silva, Guilherme, David Lazari, Rafael Peixoto, Bruno Oliveira e Amarildo.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CRUZEIRO

JOGO CAMPEONATO DATA Uberlândia 1 x 1 Cruzeiro Campeonato Mineiro 27 de fevereiro de 2021 Cruzeiro 1 x 0 Bolívar Amistoso 20 de fevereiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO URT x Cruzeiro Campeonato Mineiro 6 de março de 2021 21h (de Brasília) Cruzeiro x Athletic Campeonato Mineiro 15 de março de 2021 16h (de Brasília)

CALDENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Caldense 1 x 1 Tombense Campeonato Mineiro 27 de fevereiro de 2021 Caldense 1 x 2 Brasiliense Série D 27 de novembro de 2020

Próximas partidas