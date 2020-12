Onde assistir ao vivo a Cruzeiro x Brasil de Pelotas, pela Série B?

Confronto direto será neste sábado (5), às 21h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Querendo engatar nova sequência de vitórias, o recebe o de elotas, neste sábado (5), às 21h (de Brasília), no Mineirão. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV (exceto MG), na TV fechada, e do Premiere, em pay-per-view. Na Goal , você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Cruzeiro x DATA Sábado, 5 de dezembro de 2020 LOCAL Mineirão - Belo Horizonte, MG HORÁRIO 21h (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

Vinnicius Silva/Cruzeiro EC

A partida terá transmissão ao vivo do SporTV (exceto MG), na TV fechada, e do Premiere, em pay-per-view. Aqui, na Goal , você também acompanha o minuto a minuto em tempo real !

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Cruzeiro cehga para a partida na 15ª colocação da tabela de classificação da , buscando retomar a sequência de vitórias que teve com a chegada de Felipão. O time ainda sonha com um G4 enquanto se distância cada vez mais da zona do rebaixamento, que o assombrou por várias rodadas. Para o duelo, a não terá William Potker, que se lesiou contra o na última rodada, além de Henrique e Stênio, que seguem no departamento médico.

Já o Brasil de , com apenas dois pontos de vantagem sobre o Cruzeiro, ocupa a 13ª posição da tabela. Depois do empate na última rodada, os gaúchos também buscam reecontrar o caminho da vitória.

Provável escalação do Cruzeiro: Fábio, Cáceres, Manoel, Ramon, Patrick, Adriano, Jadsom, Régis, Arthur Caíke, Sobis e Marcelo Moreno.

Provável escalação do Brasil de Pelotas: Rafael Martins; Rodrigo Ferreira, Leandri Camilo, Héverton, Alex Ruan; Bruno Matías, Sousa, Bruno José, Mathus Oliveira, Jarro Pedroso e Dellatorre.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CRUZEIRO

JOGO CAMPEONATO DATA América-MG 1 x 2 Cruzeiro Série B 2 de dezembro de 2020 Cruzeiro 1 x 2 Confiança Série B 27 de novembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO CRB x Cruzeiro Série B 8 de dezembro de 2020 21h30 (de Brasília) x Cruzeiro Série B 11 de dezembro de 2020 21h30 (de Brasília)

BRASIL DE PELOTAS

JOGO CAMPEONATO DATA Brasil de Pelotas 0 x 0 Operário Série B 30 de novembro de 2020 0 x 1 Brasil de Pelotas Série B 27 de novembro de 2020

Próximas partidas