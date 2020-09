Onde assistir ao vivo a Cruzeiro x Avaí, pela Série B do Brasileiro 2020?

Partida é válida pela 11ª rodada e será nesta sexta-feira (25), às 21h30 (de Brasília); veja como acompanhar pela TV e na internet

Em busca de afastar a má fase, e Avaí duelam nesta sexta-feira (25), no Mineirão, às 21h30 (de Brasília), pela 11ª rodada. As equipes precisam vencer para não ver os rivais abrirem distância na tabela. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também pode acompanhar a partida em tempo real.

QUANDO SERÁ?

JOGO Cruzeiro x Avaí DATA Sexta-feira, 25 de setembro de 2020 LOCAL Mineirão - (MG) HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Bruno Haddad/Cruzeiro EC)

A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada. Você também pode acompanhar a partida na Goal.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Fazendo uma campanha irregular na , o Cruzeiro precisa vencer para se distanciar do Z-4 e também para não perder de vista os rivais de olho no acesso. A não terá Léo e Jean, que estão com edemas no joelho, enquanto o atacante Marcelo Moreno está de volta.

Já o Avaí não vence há quatro jogos e terá mudanças no time titular. O meia Renatinho deve fazer sua estreia pelo time catarinense, enquanto a outra novidade na equipe deve ser o volante Jean Martim, que volta após cumprir suspensão.

Escalação do Cruzeiro: Fábio, Rafael, Manoel, Cacá, Matheus Pereira, Jadsom, Ariel Cabral, Maurício, Régis, Arthur Caíke e Marcelo Moreno.

Escalação do Avaí: Lucas Frigeri; Felipe, Rafael Pereira, Airton e Capa; Ralf, Jean Martim, Pedro Castro e Renatinho; Rildo e Gastón Rodríguez.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CRUZEIRO

JOGO CAMPEONATO DATA 3 x 1 Cruzeiro Série B 19 de setembro de 2020 Cruzeiro 1 x 0 Série B 11 de setembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Cruzeiro x Série B 30 de setembro de 2020 19h15 (de Brasília) Cuiabá x Cruzeiro Série B 3 de outubro de 2020 22h (de Brasília)

AVAÍ

JOGO CAMPEONATO DATA Avaí 2 x 5 Série B 20 de setembro de 2020 Confiança 2 x 2 Avaí Série B 15 de setembro de 2020

Próximas partidas