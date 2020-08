Onde assistir ao vivo a Cruzeiro x América-MG, pela Série B do Brasileiro 2020?

Jogo é válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro Série B; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Campeonato Brasileiro chega a sua sexta rodada nesta sábado (29), com clássico: e se enfrentam no Mineirão, às 19h (de Brasília). A partida será transmitida pelo SporTV Premiere, no canal fechado. Na Goal , você acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Cruzeiro x América-MG DATA Sábado, 29 de agosto de 2020 LOCAL Mineirão (MG) HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Vinnicius Silva/EC Cruzeiro)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A partida será transmitida pelo SporTV e pelo Premiere, no canal fechado. Na, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Eliminado da Copa do pelo CRB, o Cruzeiro volta totalmente as suas atenções à Série B. Na 11ª posição, a precisa vencer o clássico para não deixar os rivais abrirem distância na tabela.

O América-MG (7º) chega motivado após conseguir classificação na , e quer impor a primeira derrota ao rival em clássicos na Série B. O técnico Lisca não poderá contar com Ademir e Felipe Augusto, que seguem se recuperando de lesão.

Provável escalação do Cruzeiro: Fábio, Cáceres, Léo, Cacá, Patrick Brey, Cabral, Jadsom, Régis, Claudinho, Arthur Caíke e Marcelo Moreno.

Provável escalação do América-MG: Matheus Cavichioli, Daniel Borges, Messias, Eduardo Bauermann, João Paulo, Zé Ricardo, Juninho, Alê, Matheusinho, Léo Passos (Toscano) e Rodolfo.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CRUZEIRO

JOGO CAMPEONATO DATA CRB 1 x 1 Cruzeiro Copa do Brasil 26 de agosto 2020 Confiança 1 x 1 Cruzeiro Série B 23 de agosto de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Cruzeiro Série B 2 de setembro de 2020 21h30 (de Brasília) Cruzeiro x CRB Série B 7 de setembro de 2020 20h (de Brasília)

AMÉRICA-MG

JOGO CAMPEONATO DATA América-MG 1 x 0 Ferroviário Copa do Brasil 25 de agosto de 2020 América-MG 2 x 1 Oeste Série B 21 de agosto de 2020

Próximas partidas