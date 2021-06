Onde assistir ao vivo a Croácia x Espanha, pelas oitavas de final da Eurocopa?

Buscando a classificação, as seleções se enfrentam segunda (28), às 13h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Croácia e Espanha se enfrentam na segunda-feira (28), às 13h (de Brasília), pelas oitavas de final da Eurocopa 2020, buscando a classificação para a próxima fase da competição de seleções da Uefa. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, em canal fechado. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Croácia x Espanha DATA Segunda-feira, 28 de junho de 2021 LOCAL Parken Stadium - Copenhague, DIN HORÁRIO 13h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Cüneyt Çakır (TUR)

Assistentes: Bahattin Duran (TUR) e Tarik Ongun TUR

Quarto árbitro: Andreas Ekberg (SUE)

VAR: Bastian Dankert (ALE)

ONDE VAI PASSAR?



A Espanha foi vice do Grupo E / Foto: Getty

O SporTV, na TV fechada, é o canal que vai passar o jogo desta segunda, às 15h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CROÁCIA

Segunda colocada do Grupo D, a seleção croata, na fase de grupos, conquistou quatro pontos, com uma vitória, um empate e uma derrota em seus três confrntos dentro do grupo. Ao todo, foram quatro gols marcados e três sofridos.

Para o confronto em busca de uma vaga nas quartas, contra a seleção espanhola, o time deve se manter o mesmo da última rodada da fase de grupos, podendo apenas ter a volta de Sime Vrsaljko no lugar de Josip Juranovic.

Provável escalação da Croácia: Livakovic; Vrsaljko, Lovren, Vida, Gvardiol; Modric, Brozovic, Kovacic; Vlasic, Petkovic, Perisic

ESPANHA

A seleção espanhola também se classificou em segundo no seu grupo E, que teve a Suécia como primeira coocada. Deixando a dever na fase de grupos, os homens de Luis Enrique tiveram apenas uma vitória, além de dois empates.

Assim como os croatas, a Espanha deve manter a mesma base do time do útimo jogo, a goleada contra a Eslováquia. Sarabia, que foi bem na partida, deve manter a posição no ataque. Uma mudança deve ser a saída de Llorente para a entrada de Azpilicueta na lateral, e Pau Torres deve recuperar sua posição na zaga.

😊 ¡¡ESFUERZO Y BUEN AMBIENTE!!



Buena sesión de entrenamiento del combinado nacional en esta calurosa tarde aquí en Las Rozas.



💪🏼 ¡LET’S GOOOO!#SomosEspaña#EURO2020 pic.twitter.com/AtkkHLnO9u — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) June 26, 2021

Provável escalação da Espanha: Simon; Azpilicueta, Laporte, Torres, Alba; Pedri, Busquets, Koke; Sarabia, Morata, G Moreno

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CROÁCIA

JOGO CAMPEONATO DATA Croácia 3 x 1 Escócia Eurocopa 22 de junho de 2021 Croácia 1 x 1 República Tcheca Eurocopa 18 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Rússia x Croácia Eliminatória para a Copa do Mundo de 2022 1 de setembro de 2021 15h45 (de Brasília) Eslováquia x Croácia Eliminatória para a Copa do Mundo de 2022 4 de setembro de 2021 15h45 (de Brasília)

ESPANHA

JOGO CAMPEONATO DATA Eslováquia 0 x 5 Espanha Eurocopa 23 de junho de 2021 Espanha 1 x 1 Polônia Eurocopa 19 de junho de 2021

Próximas partidas