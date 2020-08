Onde assistir ao vivo a Criciúma x Chapecoense, pela semifinal do Campeonato Catarinense?

Os dois se enfrentam nesta quarta-feira (5), às 21h30 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Com a vitória 1 a 0, em casa, a visita o , na quarta-feira (5), às 21h30 (de Brasília) pela volta da semifinal do com vantagem. A partida terá transmissão ao vivo da NSC TV . Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Veja informações da partida!

Mais times

QUANDO É?

JOGO Criciúma x Chapecoense DATA Quarta-feira, 5 de agosto de 2020 LOCAL Heriberto Hülse - Criciúma, SC HORÁRIO 21h30 (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Torcida da Chapecoense / Foto: Getty

A partida terá transmissão ao vivo pela NSC TV. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CRICIÚMA

Os donos da casa saem em desvantagem depois de perderem por 1 a 0 na ida. Para o Tigre, só ganhar interessa, uma vitória simples leva a decisão para os pênaltis, com dois gols di diferença, o Criciúma avança.

Provável escalação do Criciúma: Agenor; Adenilson, Vitão, Maurício Barbosa, Kaike; Eduardo, Foguinho, Léo Ceará, Alisson Tadei; Jean Dias e Thiago Henrique.

Mais artigos abaixo

CHAPECOENSE

A vai mais tranquila para o jogo, podendo empatar sem se complicar. Só uma derrota por dois ou mais gols deixa o de fora da grande final do Catarinense.

Provável escalação da Chapeconese: João Ricardo; Ezequiel, Joílson, Luiz Otávio, Alan Ruschel; Guedes, Anderson Leite, Denner; Matheus Ribeiro, Aylon e Paulinho Moccelin.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CRICIÚMA

JOGO CAMPEONATO DATA Chapecoense 1 x 0 Criciúma Campeonato Catarinense 02 de agosto de 2020 Marcílio Dias 0 x 1 Criciúma Campeonato Catarinense 30 de julho de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Criciúma Brasileirão série C 10 de agosto de 2020 20h (de Brasília) Criciúma x Boa Brasileirão série C 15 de agosto de 2020 17h30 (de Brasília)

CHAPECOENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Chapecoense 1 x 0 Criciúma Campeonato Catarinense 02 de agosto de 2020 Avaí 1 x 1 Chapecoense Campeonato Catarinense 31 de julho de 2020

Próximas partidas