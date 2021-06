Onde assistir ao vivo a Criciúma x América-MG, pela Copa do Brasil?

A decisão da vaga na próxima fase será nesta quarta (9), às 21h30 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Após um empate sem gols no primeiro jogo, o Criciúma vai receber o América-MG nesta quarta-feira (9), às 21h30 (de Brasília), para decidir a vaga na próxima fase da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, em TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Criciúma x América-MG DATA Quarta-feira, 9 de junho de 2021 LOCAL Heriberto Hulse - Criciuma, SC HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Rodolpho Toski Marques

Assistentes: Ivan Carlos Bohn e Sidmar dos Santos Meurer

Quarto árbitro: William Machado Steffen

ONDE VAI PASSAR?



O Criciúma decide a vaga em casa / Foto: Celso Lucia/Criciúma

O SporTV, em TV fechada, e o Premiere, no pay-per-view, são os canais que vão passar o jogo desta quarta, às 21h30 (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

Qual é o número do canal do SporTV?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 37, 38 e 39

CLARO/NET TV HD: 537, 538 e 539

VIVO TV HD: 537, 538 e 539

TELECOM: 37, 38 e 39

Por satélite:

SKY: 37, 38 e 39

SKY HD: 437, 438 e 439

CLARO TV: 37, 38 e 39

CLARO TV HD: 537, 538 e 539

VIVO TV: 337, 338 e 339

VIVO TV HD: 817, 818 e 819

OI TV HD: 39

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CRICIÚMA

Depois de conseguir segurar um empate sem gols no primeiro jogo, fora de casa, o Criciúma vai decidir a vaga para a próxima fase da Copa do Brasil jogando em seu estádio.

O time de Paulo Baier, porém, vem de outro empate sem gols, desta vez pela Série C. Se este resultado se repetir, a decisão da vaga na Copa do Brasil vai para a disputa de pênaltis.

Provável escalação do Criciúma: Gustavo, Claudinho, Rodrigo, Marcel Scalese, Dudu Vieira, Helder, PH, Arilson, Luiz Paulo, Dudu Figueiredo e Fellipe Mateus.

AMÉRICA-MG

O América-MG, para avançar na Copa do Brasil, precisa vencer fora de casa, após o empate em Belo Horizonte. Assim como o Tigre, os comandados de Licas também não vêm de um bom resultado: foram derrotados para o Corinthians, dentro de casa, na segunda rodada do Brasileirão.

Provável escalação do América-MG: Matheus Cavichioli, Diego Ferreira, Eduardo Bauermann, Anderson, Zé Ricardo, Marlon, Felipe Azevedo, Juninho, Rodolfo, Bruno Nazário e Alê.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CRICIÚMA

JOGO CAMPEONATO DATA São José 0 x 0 Criciúma Brasileirão Série C 6 de junho de 2021 América-MG 0 x 0 Criciúma Copa do Brasil 2 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Criciúma x Ypiranga Brasileirão Série C 13 de junho de 2021 11h (de Brasília) Oeste x Criciúma Brasileirão Série C 19 de junho de 2021 19h (de Brasília)

AMÉRICA-MG

JOGO CAMPEONATO DATA América-MG 0 x 1 Corinthians Brasileirão 6 de junho de 2021 América-MG 0 x 0 Criciúma Copa do Brasil 2 de junho de 2021

Próximas partidas