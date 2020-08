Onde assistir ao vivo a CRB x Vitória, pela Série B do Brasileiro 2020?

Times se enfrentam pela quinta rodada da Série B; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro , CRB e se enfrentam neste sábado (22), às 19h (de Brasília), no estádio Rei Pelé. A partida será transmitida pelo SporTV e Premiere, no canal fechado. Na Goal , você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO CRB x Vitória DATA Sábado, 22 de agosto de 2020 LOCAL Estádio Rei Pelé (AL) HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Leticia Martins/EC Vitória)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A partida será transmitida pelo SporTV e Premiere, no canal fechado. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando aqui

O CRB (5º) terá quase todos os jogadores disponíveis para a partida deste sábado. O elenco realizou os testes para Covid-19 e todos testaram negativo. Os desfalques do time, no entanto, continuam sendo o zagueiro Ewerton páscoa, o lateral-esquerdo Igor, e o volante Claudinei, que seguem se recuperando fisicamente após lesões.

Já o Vitória (8º) vem de uma sequência de três empates consecutivos e quer reencotrar o caminho dos três pontos em casa. O Leão não poderá contar com os laterais Léo e Van, que se recuperam de lesão, assim como o atacante Alisson Farias, enquanto o meia Eduardo está suspenso. Por outro lado, Guilherme Rend está de volta após cumprir suspensão,

Provável escalação do CRB: Victor Souza, Reginaldo, Gum, Xandão, hugo, Thiaguinho, Washington, Diego Torres, Magno Cruz, Léo Gamalho e Bill.

Provável escalação do Vitória: Ronaldo, Jonathan Bocão, João Victor, Maurício Ramos, Carleto, Jean, Fernando Neto, Guilherme Rend, Vico, Léo Ceará e Mateusinho .

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CRB

JOGO CAMPEONATO DATA CRB 1 x 0 de Série B 18 de agosto de 2020 1 x 1 CRB Série B 15 de agosto de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO CRB x 26 de agosto de 2020 16h (de Brasília) x CRB Série B 30 de agosto de 2020 19h (de Brasília)

VITÓRIA

JOGO CAMPEONATO DATA Vitória 0 x 0 Náutico Série B 19 de agosto de 2020 3 x 3 Vitória Série B 14 de agosto de 2020

Próximas partidas