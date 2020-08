Onde assistir ao vivo a CRB x Cruzeiro, pela Copa do Brasil?

Raposa busca a classificação nesta quarta-feira (26), às 16h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Precisando vencer por pelo menos três gols de diferença para avançar, o visita o CRB na tarde desta quarta-feira (26), às 16h (de Brasília), no Estádio Rei Pelé, pela terceira fase da Copa do . A partida será transmitida no SporTV e Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO CRB x Cruzeiro DATA Quarta-feira, 26 de agosto de 2020 LOCAL Estádio Rei Pelé - Maceió HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Divulgação Cruzeiro

A partida será transmitida pelo canal SporTV e Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real, a partir das 16h (de Brasília).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após ter vencido o primeiro jogo por 2 a 0, o CRB entra em campo podendo perder por até um gol de diferença, mas terá dois desfalques certos para a partida de volta. O lateral-direito Reginaldo e o volante Thiaguinho já entraram em campo com a camisa do e , respectivamente, e não poderão defender o CRB na .

Desta forma, o técnico Marcelo deve utilizar Cabo Carlos Jatobá no lugar de Thiaguinho e Lucas Mendes na lateral.

Já o Cruzeiro precisa vencer por pelo menos três gols. Em caso de dois gols de diferença, a vaga será decidida nos pênaltis.

O técnico Enderson Moreira não poderá contar com o lateral-esquerdo Patrick Brey, o volante Henrique, o atacante Arthur Caíke e os meias Régis e Claudinho, que atuaram por outros times na competição, enquanto Marcelo Moreno, Stênio e Jean seguem no departamento médico.

O Cruzeiro treinou hoje em Maceió para enfrentar o CRB pela @CopadoBrasil, na quarta-feira.



Inscreva-se no canal e ative as notificações. Bora chegar aos 400k? https://t.co/xqZIZXMUbe#RumoAos400k — Cruzeiro Esporte Clube (de 😷) (@Cruzeiro) August 25, 2020

Provável escalação do CRB: Victor Souza; Lucas Mendes, Gum, Ewerton Páscoa e Igor; Claudinei, Carlos Jatobá, Rafael Longuine e Luidy; Erik e Léo Gamalho.

Provável escalação do Cruzeiro: Fábio; Raúl Cáceres, Leo, Cacá, Giovanni, Jadsom, Ariel Cabral, Welinton, Régis, Maurício e Thiago.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CRB

JOGO CAMPEONATO DATA CRB 1 x 0 19 de agosto de 2020 CRB 2 x 2 Série B 22 de agosto de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x CRB Série B 30 de agosto de 2020 19h (de Brasília) CRB x Série B 2 de setembro de 2020 19h30 (de Brasília)

CRUZEIRO

JOGO CAMPEONATO DATA Cruzeiro 0 x 1 Série B 20 de agosto de 2020 Confiança 1 x 1 Cruzeiro Série B 23 de agosto de 2020

Próximas partidas