Onde assistir ao vivo a CRB x Ceará, pela Copa do Nordeste?

Times entram em campo nesta quarta-feira (22), pela oitava rodada da Copa do Nordeste; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

A pandemia do coronavírus forçou uma pausa de quatro meses, mas a está de volta! Nesta quarta-feira (22), CRB e Ceará se enfrentam às 20h (de Brasília), pela oitava rodada do torneio, a última da fase de grupos. O duelo terá transmissão ao vivo do SBT (para Alagoas e Ceará) e LiveFC, na internet. Aqui, na Goal , o torcedor também pode acompanhar o minuto a minuto, em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO CRB x Ceará DATA Quarta-feira, 22 de julho de 2020 LOCAL Barradão HORÁRIO 20h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

Partida será disputada noBarradão (Foto: Felipe Oliveira/Getty)

O duelo terá transmissão ao vivo do SBT (para Alagoas e Ceará) e LiveFC, na internet. Aqui, na Goal, o torcedor também pode acompanhar o duelo em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O CRB se encontra na sexta posição do Grupo A, com oito pontos. Na última rodada antes da paralisação, a equipe venceu o Confiança, atual líder do Grupo B, por 1 a 0.

Para avançar na competição, a equipe terá que vencer o Ceará e ainda torcer para que o ABC e Sport percam.

Enquanto isso, o Ceará aparece na quarta posição do Grupo B, com 11 pontos, e caso não vença, terá que torcer por uma vitória do River-PI sobre o .

Provável escalação do Ceará: Fernando Prass, Samuel Xabier, Tiago, Luiz Otávio, Bruno Pacheco, Charles, Ricardinho, Vinícius, Lima, Rick e Bergson.

Provável escalação do CRB: Victor Souza, Lucas Mendes, Gum, Ewerton Páscoa, Igor, Claudinei, Carlos Jatobá, Dudu, Luidy, Erik e Léo Gamalho.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CEARÁ

JOGO CAMPEONATO DATA Ceará 1 x 2 15 de julho de 2020 Ceará 1 x 0 Ferroviário Campeonato Cearense 19 de julho de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Sport x Ceará Campeonato Brasileiro 9 de agosto de 2020 16h (de Brasília) Ceará x Campeonato Brasileiro 12 de agosto de 2020 16h (de Brasília)

CRB

JOGO CAMPEONATO DATA CRB 2 x 0 CEO Campeonato Alagoano 7 de março de 2020 0 x 2 CRB Copa do 11 de março de 2020

Próximas partidas