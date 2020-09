Onde assistir ao vivo a Coritiba x Vasco, pelo Brasileirão Série A 2020?

Equipes entram em campo neste domingo (20), às 16h (de Brasília), no Couto Pereira; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Voltando suas atenções para o Campeonato Brasileiro, o encara o na tarde deste domingo (20), às 16h (de Brasília), no Couto Pereira, pela 11ª rodada do torneio nacional. A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo (para Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Roraima, Amapá, Acre, Rondônia, Amazonas e Distrito Federal), além do canal Premiere, na TV fechada.



Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Coritiba x Vasco DATA Domingo, 20 de setembro de 2020 LOCAL Couto Pereira - Curitiba HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A partida terá transmissão ao vivo na TV Globo (para Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Roraima, Amapá, Acre, Rondônia, Amazonas e Distrito Federal), além do canal Premiere, na TV fechada. Aqui, na, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Dividido entre a Copa do e o Brasileirão, Ramon Menezes não irá comandar o Vasco neste domingo (20). O técnico testou positivo para Covid-19 e está afastado do elenco. O auxiliar Thiago Kosloski comandará a equipe.

Pensando no segundo duelo no meio da semana contra o Botafogo, Vinicius, Juninho, Ricardo Graça e Andrey, seguirão no Rio de Janeiro.

Já o Coritiba busca reencontrar o caminho da vitória após quatro rodadas (dois empates e duas derrotas).

O técnico Jorginho deve promover a entrada de Natanael na lateral-direita no lugar de Jonathan, enquanto Giovanni e Neílton são tratados como dúvidas.

Provável escalação do Coritiba: Wilson; Natanael, Rhodolfo, Sabino e William Matheus; Matheus Sales, Hugo Moura e Matheus Bueno; Sarrafiore, Giovanni Augusto e Robson.

Provável escalação do Vasco: Fernando Miguel, Cayo Tenório, Miranda, Ulysses (Marcelo Alves), Henrique (Neto Borges); Bruno Gomes, Marcos Júnior, Bruno César (Benítez), Parede (Pec), Ygor Catatau e Ribamar (Cano).

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

VASCO

JOGO CAMPEONATO DATA Vasco 2 x 3 Campeonato Brasileiro 13 de setembro de 2020 Botafogo 1 x 0 Vasco Campeonato Brasileiro 17 de setembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Vasco x Botafogo 23 de setembro de 2020 21h30 (de Brasília) Vasco x RB Campeonato Brasileiro 27 de setembro de 2020 11h (de Brasília)

CORITIBA

VJOGO CAMPEONATO DATA 3 x 3 Coritiba Campeonato Brasileiro 9 de setembro de 2020 -PR 1 x 0 Coritiba Campeonato Brasileiro 12 de setembro de 2020

Próximas partidas