Onde assistir ao vivo a Coritiba x Remo, pela Série B?

Os times se enfrentam na sexta-feira (2), às 19h (de Brasília), pela nona rodada; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Em situações opostas na tabela da Série B, Coritiba e Remo se enfrentam nesta sexta-feira (2), às 19h (de Brasília), pela nona rodada da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, em canal fechado, e do Premiere, em pay-per-view. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Coritiba x Remo DATA Sexta-feira, 2 de julho de 2021 LOCAL Couto Pereira - Curitiba, PR HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Adriano Barros Carneiro (CE)

Assistentes: Anderson Moreira de Farias (CE) e Oberto da Silva Santos (PB)

Quarto árbitro: Luiz Alexandre Fernandes (PR)

ONDE VAI PASSAR?



O Coxa quer seguir no embalo das vitórias / Foto: Coritiba FC

O SporTV, na TV fechada, e o Premiere, em pay-per-view, são os canais que vão passar o jogo desta sexta, às 19h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

Qual é o número do canal do SporTV?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 37, 38 e 39

CLARO/NET TV HD: 537, 538 e 539

VIVO TV HD: 537, 538 e 539

TELECOM: 37, 38 e 39

Por satélite:

SKY: 37, 38 e 39

SKY HD: 437, 438 e 439

CLARO TV: 37, 38 e 39

CLARO TV HD: 537, 538 e 539

VIVO TV: 337, 338 e 339

VIVO TV HD: 817, 818 e 819

OI TV HD: 39

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CORITIBA

O Coxa vem de quatro vitórias seguidas, e está apenas quatro pontos atrás no Náutico, primeiro colocado na tabela da Série B. Os 13 pontos foram conquistados em quatro vitórias, um empate e uma derrota.

A boa notícia é a volta de Léo Gamalho ao time depois de cumprir suspensão. Por outro lado, Val e Willian Farias receberam o terceiro amarelo.

Provável escalação do Coritiba: Wilson; Igor (Natanael), Henrique, Luciano Castán, Guilherme Biro; Matheus Salles, Gustavo Bochecha, Robinho; Igor Paixão, Valdeci e Léo Gamalho.

REMO

O Remo não está bem no campeonato e, por isso, acabou demitindo o treinador Paulo Bonamigo por conta da falta de resultados. O time tem apenas uma vitória nos seis jogos já disputados, além de quatro empates e uma derrota.

Provável escalação do Remo: Vinícius; Thiago Ennes, Romércio, Kevem, Igor Fernandes; Anderson Uchôa, Lucas Siqueira, Felipe Gedoz; Dioguinho, Erick Flores e Renan Gorne.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CORITIBA

JOGO CAMPEONATO DATA Confiança 0 x 1 Coritiba Série B 29 de junho de 2021 Guarani 0 x 2 Coritiba Série B 25 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Cruzeiro x Coritiba Série B 6 de julho de 2021 19h (de Brasília) Coritiba x Vasco Série B 13 de julho de 2021 21h30 (de Brasília)

REMO

JOGO CAMPEONATO DATA Remo 0 x Sampaio Corrêa Série B 29 de junho de 2021 Náutico 1 x 1 Remo Série B 26 de junho de 2021

Próximas partidas