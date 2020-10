Onde assistir ao vivo a Coritiba x Fortaleza, pelo Brasileirão Série A 2020?

Equipes entram em campo neste sábado (10), às 19h (de Brasília), no Couto Pereira; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Após vencer o Atlético-MG no meio da semana, o Fortaleza visita o na noite deste sábado (10), às 19h (de Brasília), no Couto Pereira, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo na TNT e Premiere, na TV fechada.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Coritiba x DATA Sábado, 10 de outubro de 2020 LOCAL Couto Pereira - Curitiba HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Divukgação Coritiba

A partida será transmitida ao vivo na TNT e Premiere, na TV fechada, a partir das 19h (de Brasília). Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após vencer o líder , o Fortaleza volta suas atenções para o duelo contra o Coritiba no Couto Pereira.

Para o duelo, o técnico Rogério Ceni não poderá contar com o atacante David, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, assim como Felipe, expulso na última rodada, e Carlinhos, tratado como dúvida.

Já o Coritiba vem de derrota para o por 2 a 1 e acumula três rodadas sem saber o que é vitória.

O técnico Jorginho não terá Nathan Ribeiro, Rafinha e Rhodolfo, enquanto Giovanni Augusto pod ganhar uma chance na equipe titular.

Provável escalação do Coritiba: Wilson; Natanael, Filemon, Sabino e William Matheus; Hugo Moura, Ramon Martinez, Matheus Sales e Giovanni Augusto; Gabriel e Robson.

Provável escalação do Fortaleza: Felipe Alves, Tinga (Gabriel Dias), Paulão, Roger Carvalho e Bruno Melo; Ronald e Juninho; Romarinho, Yuri César, Osvaldo e Wellington Paulista

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CORITIBA

JOGO CAMPEONATO DATA Coritiba 1 x 1 Campeonato Brasileiro 4 de outubro de 2020 Grêmio 2 x 1 Coritiba Campeonato Brasileiro 7 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Coritiba Campeonato Brasileiro 14 de outubro de 2020 18h (de Brasília) Coritiba x Campeonato Brasileiro 17 de outubro de 2020 17h (de Brasília)

FORTALEZA

JOGO CAMPEONATO DATA Fortaleza 0 x 0 Campeonato Brasileiro 4 de outubro de 2020 Fortaleza 2 x 1 Atlético-MG Campeonato Brasileiro 8 de outubro de 2020

Próximas partidas