Onde assistir ao vivo a Coritiba x Atlético-MG, pelo Brasileirão Série A 2020?

Galo entra em campo neste domingo (6), às 20h30 (de Brasília), no Couto Pereira; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

e entram em campo neste domingo (6), às 20h30 (de Brasília), no Couto Pereira, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo terá transmissão ao vivo na TNT e Premiere, na TV fechada. Você acompanha a partida em tempo real na Goal, clicando AQUI!

QUANDO SERÁ?

JOGO Coritiba x Atlético-MG DATA Domingo, 6 de setembro de 2020 LOCAL Couto Pereira - Curitiba HORÁRIO 20h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Divulgação Coritiba

A partida terá transmissão ao vivo no canal TNT, além do Premiere, na TV fechada, a partir das 20h30 (de Brasília). Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Na 15ª posição, com sete pontos, o Coritiba não sabe o que é perder há três jogos (duas vitórias e um empate).

O técnico Jorginho não poderá contar com Neílton, que machucou o tornozelo esquerdo. Igor Jesus ou Wellissol brigam pela vaga.

Por outro lado, o zagueiro Rhodolfo, recuperado de problema muscular, está liberado para entrar em campo.

Já o Atlético-MG quer a segunda vitória consecutiva no Brasileirão após duas derrotas. Na terceira posição, com 12 pontos, o está a quatro pontos do líder .

O técnico Jorge Sampaoli não poderá contar com Réver, gripado. Igor Rabello deve seguir na posição.

Provável escalação do Coritiba: Wilson; Jonathan (Natanael), Rhodolfo, Sabino e William Matheus; Matheus Galdezani, Matheus Sales, Matheus Bueno e Luiz Henrique (Wellissol); Robson e Sassá.

Provável escalação do Atlético-MG: Rafael; Mariano (Guga), Igor Rabello, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Jair e Alan Franco; Marquinhos (Savarino ou Hyoran), Keno e Eduardo Sasha

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CORITIBA

JOGO CAMPEONATO DATA Coritiba 1 x 0 Sport Campeonato Brasileiro 30 de agosto de 2020 0 x 0 Coritiba Campeonato Brasileiro 3 de setembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Coritiba Campeonato Brasileiro 9 de setembro de 2020 18h (de Brasília) -PR x Coritiba Campeonato Brasileiro 12 de setembro de 2020 16h30 (de Brasília)

ATLÉTICO-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Tombense 0 x 1 Atlético-MG 30 de agosto de 2020 Atlético-MG 3 x 0 Campeonato Brasileiro 3 de setembro de 2020

Próximas partidas