Onde assistir ao vivo a Corinthians x Santos, pelo Brasileirão sub-20?

Os times entram em campo às 16h (de Brasília), neste domingo (19), pelo Brasileirão sub-20; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Corinthians e Santos se enfrentam neste domingo (19), às 16h00 (de Brasília), em jogo válido pela Primeira Fase do Brasileirão sub-20 de 2021. O duelo será transmitido pela Band e pelo portal da Eleven Sports, na internet. Pela Goal, você acompanha os lances em tempo real clicando aqui .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Corinthians x Santos DATA Domingo, 19 de setembro de 2021 LOCAL Fazendinha - São Paulo, SP HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O Timão tenta uma vaga para a segunda fase do Brasileirão sub-20 / Foto: Marco Galvão/Ag. Corinthians

A Band, na TV aberta, e o site Eleven Sports, na internet, são os locais que vão transmitir o jogo deste domingo, às 16h (de Brasília). Na Goal , você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CORINTHIANS

Em 13º colocado com 19 pontos, o Timão tenta uma vaga para as quartas de final do torneio. Caso os clubes da parte de cima da tabela "ajudem", o Corinthians pode conseguir uma boa posição se vencer pelo menos mais dois jogos.

Em sua última partida, dessa vez pelo Paulistão 2021, o Timão levou o empate após sair vencendo por 2 a 0 contra o Nacional.

Provável escalação do Corinthians : Kaue; Vitor, João Pedro, Murillo e Cauan; Leo Santos, Ryan e Pedrinho; Anderson, Biro e Arthur Sousa.

SANTOS

Já com o Santos, a situação fica mais delicada, pois o alvinegro santista está em último na tabela, com apenas 10 pontos, de forma que não há possibilidade de classificação para a próxima fase do torneio.

O elenco enfrentou o Água Santa pelo Paulistão e também empatou, porém por 0 a 0.

Provável escalação do Santos: Breno; Victor Braga, Yalle, Thiago Balieiro e Diogo Correia; Matheus Nunes, Rafael Moreira e Andrey Quintino; Stênio, Kaio Henrique e Brayan Krüger.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA Sport 3 x 2 Corinthians Brasileirão sub-20 12 de setembro de 2021 Nacional 2 x 2 Corinthians Paulistão sub-20 16 de setembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Corinthians x Santos Brasileirão sub-20 19 de setembro de 2021 16h (de Brasília) Corinthians x Juventus Paulistão sub-20 22 de setembro de 2021 15h (de Brasília)

SANTOS

JOGO CAMPEONATO DATA Santos 2 x 1 Atlético GO Brasileirão sub-20 12 de setembro de 2021 Água Santa 0 x 0 Santos Paulistão sub-20 16 de setembro de 2021

Próximas partidas