Onde assistir ao vivo a Corinthians x Santos, pelo Paulistão feminino?

O jogão será nesta quarta (6), às 19h (de Brasília), pela nona rodada da competição estadual; veja como acompanhar ao vivo na internet

Corinthians e Santos protagonizam um clássio no futebol feminino nesta quarta-feira (6), às 19h (de Brasília), pela nona rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo de Paulistão Play, elevensports.com e Twitch, todos pela internet. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Corinthians x Santos DATA Quarta-feira, 6 de outubro de 2021 LOCAL Estádio Alfredo Schurig - São Paulo, SP HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Salim Fende Chavez

Assistentes: Patrício Carla de Oliveira e Bruno Silva de Jesus

Quarto árbitro: Marianna Nanni Batalha

ONDE VAI PASSAR?

As Sereias da Vila estão em busca da liderança / Foto: Pedro E. G. Azevedo/Santos/Divulgação

Paulistão Play, elevensports.com e Twitch, todos pela internet, são os canais que vão transmitir a partida desta quarta, às 19h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Invicto, o Corinthians é o líder do Paulistão feminino. Em oito jogos, o Timão conquistou sete vitórias e um empate, que renderam 22 pontos ao time do Parque São Jorge. Já o Santos, adversário na rodada, tem, 19 pontos - seis vitórias, um empate e uma derrota -, e pode atingir o topo da tabela com uma combinação de resultados.

Provável escalação do Corinthians: Kemelli; Kati, Gi Campiolo, Erika, Yasmin; Ingryd, Gabi Zanotti; Gabi Portilho, Tamires, Jheniffer e Vic Albuquerque.

Provável escalação do Santos: Michelle; Bruninha, Day Silva, Fê Palermo, Bia Menezes, Brena, Julia, Amanda Gutierres, Ketlen, Cristiane e Analuyza.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA Portuguesa 0 x 4 Corinthians Paulistão feminino 3 de outubro de 2021 Corinthians 8 x 0 Pinda Brasileirão feminino 29 de setembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Taubaté x Corinthians Paulistão feminino 9 de outubro de 2021 15h (de Brasília) Corinthians x Red Bull Bragantino Paulistão feminino 13 de outubro de 2021 15h (de Brasília)

SANTOS

JOGO CAMPEONATO DATA Santos 3 x 0 Taubaté Paulistão feminino 2 de outubro de 2021 São Paulo 1 x 0 Santos Paulistão feminino 29 de setembro de 2021

Próximas partidas