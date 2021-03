Onde assistir ao vivo a Corinthians x Santiago Morning, pela Libertadores Feminina?

Timão feminino entra em campo neste domingo (14), pelas quartas de final da Libertadores; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Neste domingo (14), o Corinthians feminino encara o Santiago Morning, do Chile, no estádio José Amalfitani, na Argentina, pelas quartas de final da Libertadores, em busca de seu terceiro título na competição . A partida, que acontece às 17h (de Brasília) e já decide quem avança para a semifinal da competição, terá transmissão ao vivo da Conmebol TV, serviço de pay-per-view do torneio sul-americano, na TV fechada.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Corinthians x Santiago Morning DATA Domingo, 14 de março de 2021 LOCAL Estádio José Amalfitani - Buenos Aires, ARG HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Alvinegras jogam em casa pelo título brasileiro / Foto: Rodrigo Gazzanel / Ag. Corinthians

A Conmebol TV, serviço de pay-per-view da Libertadores, na TV fechada, irá exibir o duelo deste domingo (14).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Atual campeão da Libertadores Feminina , o Corinthians se classificou em primeiro lugar do grupo A para seguir em busca de seu terceiro título na competição sul-americana. Para isso, o Timão aposta em seu poderoso ataque, formado por Giovanna Cravelari, Adriana e Gabi Nunes.

O adversário do Alvinegro paulista nas quartas de final será o Santiago Morning, que garantiu o segundo lugar do grupo B, atrás do Boca Juniors, após golear o Deportivo Tropico por 9 a 0. É importante descatar que o confronto será decidido em partida única, disputada na Argentina.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Corinthians : Tainá; Katiuscia, Pardal, Poliana e Tamires; Andressinha, Grazi e Gabi Zaniotti; Giovanna Crivelari, Adriana e Gabi Nunes.

Provável escalação do Santiago Morning: Ryann Torrero; Javiera Roa, Rocío Soto, Su Helen Galaz e Barbara Muñoz; Francisca Mardones, Karen Araya e Nicole Fajre; Angelina Hix, Rosario Balmaceda e Daniela Pardo.

😍 ¡El camino a la #GloriaEterna ! El cuadro de la CONMEBOL #LibertadoresFEM con los primeros cruces.



🇧🇷 @SCCPFutFeminino 🆚 @StgoMorningFem 🇨🇱



🇦🇷 @BocaFutFemenino 🆚 @AmericaCaliFem 🇨🇴



🤩 O caminho rumo à #GloriaEterna ! Veja os primeiros cruzamentos da fase final da Copa. pic.twitter.com/rtDQo552JJ — CONMEBOL Libertadores Femenina (@LibertadoresFEM) March 12, 2021

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 8 x 0 Universidad Deportes Libertadores 8 de março de 2021 América de Cali 0 x 2 Corinthians Libertadores 11 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Corinthians x Napoli Campeonato Brasileiro 28 de março de 2021 A definir Ferroviária x Corinthians Campeonato Brasileiro 31 de março de 2021 A definir

SANTIAGO MORNING