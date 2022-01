Onde assistir ao vivo a Corinthians x Resende, pela Copinha 2022?

O Corinthians enfrenta o Resende nesta terça-feira (4), em São José dos Campos, às 21h45 (de Brasília), pela partida de estreia do Grupo 15 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

O SporTV, na TV fechada, transmite o jogo desta terça-feira em São José dos Campos.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Está na hora da estreia do Corinthians na Copinha. O maior campeão da competição entra em campo no primeiro duelo do seu grupo.

Além do Corinthians e Resende, o Grupo 15 da Copa São Paulo de Futebol Júnior, é formado pelo River, do Piauí, e São José, do interior paulista.

Para o jogo, o Timão já sentirá o desfalque do artilheiro Cauê, que está sendo negociado para o futebol belga. Com isso, Felipe Augusto deve ganhar uma oportunidade no time titular.

Estreia do Timãozinho na Copa São Paulo de Futebol Jr. Vamos pra cima!!!!



⚽ Corinthians x Resende-RJ

🏆 @Copinha (Fase de grupos)

⏰ 21h45 (horário de Brasília)

🏟 Martins Pereira

📺 @SporTV



📸 Marco Galvão/Ag. Corinthians#FilhosDoTerrão#CorinthiansNaBase#VaiCorinthians pic.twitter.com/atYOqzccXc — Corinthians (@Corinthians) January 4, 2022

Do outro lado, o Resende, do Rio de Janeiro, que está sem atuar desde outubro, terá Léo Pedro e Levi no comando de ataque nesta estreia.

Provável escalação do Corinthians: Alan Gobetti; Léo Sena, Lucas Belezi, Robert Renán, Reginaldo; Riquelme, Luis Mandaca e Matheus Araújo; Keven Vinícius, Felipe Augusto e Giovane.

Provável escalação do Resende: Pedro Carneiro; Rafael, Gabriel Peixoto, Henrique Halls, Cauan; João Felipe, Índio, Brendon; Léo Pedro, Levi e Bismarc.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA Osasco Audax 1 x 0 Corinthians Paulistão sub-20 1 de dezembro de 2021 Corinthians 1 x 1 Osasco Audax Paulistão sub-20 5 de dezembro de2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO River-PI x Corinthians Copa São Paulo de Futebol Júnior 7 de janeiro de 2022 21h45 (de Brasília) São José-SP x Corinthians Copa São Paulo de Futebol Júnior 10 de janeiro de 2022 20h (de Brasília)

RESENDE

JOGO CAMPEONATO DATA Cabofriense 1 x 1 Resende Torneio Otávio Pinto Guimarães sub-20 6 de outubro de 2021 Resende 0 x 3 Cabofriense Torneio Otávio Pinto Guimarães sub-20 13 de outubro de 2021

