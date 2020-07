Onde assistir ao vivo a Corinthians x Palmeiras, pelo Campeonato Paulista?

Clássico paulista será disputado nesta quarta-feira (22), às 21h30 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O está de volta em grande estilo! Nesta quarta-feira (22), e se enfrentam às 21h30 (de Brasília), em duelo válido pela 11ª rodada da fase de grupos. A partida terá transmissão ao vivo na TV Globo (para SP, AC, AL, GO, MA, MS, MT, PB, PI, PR, RN, RO, SE e TO), além do canal SporTV, na TV fechada, para todo o . Na Goal, você também acompanha a partida ao vivo, minuto a minuto, clicando AQUI.

QUANDO SERÁ?

JOGO Corinthians x Palmeiras DATA Quarta-feira, 22 de julho de 2020 LOCAL Arena Corinthians - HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo na TV Globo (para SP, AC, AL, GO, MA, MS, MT, PB, PI, PR, RN, RO, SE e TO), além do canal SporTV, na TV fechada, para todo o Brasil, a partir das 21h30 (de Brasília). Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real, minuto a minuto.

ARENA CORINTHIANS SOFRE PICHAÇÃO

Palco do clássico desta noite, a Arena Corinthians amanheceu pichada nesta quarta-feira. Segundo imagens divulgadas pelo Meu e confirmadas pelo Corinthians, o estádio foi invadido e teve gramado e traves vandalizados.

"Cássio frango" foi escrito na trave em frente ao setor Norte e um "8 x 0" foi pichado no gramado, em referência a uma goleada do Palmeiras que se tornou o maior placar da história do Derby.

Mais times

O Corinthians emitiu nota oficial sobre o ocorrido, acusando os vândalos de serem palmeirenses:

"O Sport Club Corinthians Paulista lamenta a ação de vândalos palmeirenses que, ao arrepio da lei e da ordem, invadiram criminosamente o interior da Arena Corinthians na madrugada desta quarta com o único objetivo de depredar suas instalações. O clube comunica que já lavrou boletim de ocorrência por invasão de propriedade particular e que as imagens do sistema de câmeras de monitoramento serão disponibilizadas e auxiliarão as autoridades na identificação e punição exemplar aos responsáveis por ato vil e covarde e que não condiz com a grandeza e com a estatura da agremiação envolvida no confronto esportivo previsto para a noite desta quarta na Casa do Povo."

O presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, foi na mesma linha e prometeu que os culpados não sairão impunes.

Acabo de receber a triste notícia de que nossa Arena foi invadida e depredada por vandalos palmeirenses. Não acreditamos na violência, futebol se ganha na bola. Passamos imagens pra polícia e fizemos BO. Garanto ao torcedor: esse ataque contra nossa casa NÃO vai ficar impune. — Andres Sanchez (@andresanchez63) July 22, 2020

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Dividindo a liderança do Grupo B com o Santo André, com 19 pontos, o Palmeiras vinha de três empates seguidos antes da paralisação do futebol e agora volta a campo justamente contra o rival.

Para o duelo, o técnico Vanderlei Luxemburgo não poderá contar com Marcos Rocha, que cumprirá suspensão automática após ser expulso contra a Inter de Limeira. Outra ausência, essa definitiva, será Dudu, emprestado ao Al-Duhail, do Qatar. O camisa 7, antes sinônimo de resistência no país do exôdo, saiu de forma apressada.

Mas apesar dos desfalques, o treinador Vanderlei Luxemburgo recebeu uma boa notícia na manhã desta quarta-feira (22). O CAS (Tribunal Arbitral do Esporte, na sigla em inglês) concedeu efeito suspensivo para Rony, punido pela Fifa na semana passada, e o atacante está liberado para entrar em campo.

Efeito suspensivo concedido e Rony liberado para jogar o clássico https://t.co/RTIZQJHXoX — Raisa Simplicio (@simpraisa) July 22, 2020

Já o Corinthians aparece apenas na terceira posição do Grupo D, com 11 pontos, e não contará com Pedro Henrique, vendido para o -PR. Danilo Avelar deve ganhar a vaga na defesa e formar dupla com Gil.

Yony González é a baixa definitiva do Timão, já que o clube usou cláusula em seu contrato de empréstimo para poder devolvê-lo ao e economizar dinheiro.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Corinthians : Cássio; Fágner, Gil, Danilo Avelar, Carlos Augusto; Gabriel Camacho, Ramiro e Luan; Everaldo e Boselli. Técnico: Tiago Nunes.

Provável escalação do Palmeiras: Weverton; Gabriel Menino (Mayke), Felipe Melo, Vitor Hugo (Gustavo Gómez) e Matías Viña; Bruno Henrique, Ramires e Lucas Lima (Raphael Veiga); Rony, Willian e Luiz Adriano. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 1 Corinthians Campeonato Paulista 7 de março de 2020 Corinthians 1 x 1 Campeonato Paulista 15 de março de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Oeste x Corinthians Campeonato Paulista 26 de julho de 2020 16h (de Brasília) Corinthians x Campeonato Brasileiro 9 de agosto de 2020 16h (de Brasília)

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 3 x 1 Asuncion 10 de março de 2020 Inter de Limeira 0 x 0 Palmeiras Campeonato Paulista 14 de março de 2020

Próximas partidas