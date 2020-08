Onde assistir ao vivo a Corinthians x Palmeiras, pela final do Campeonato Paulista?

Clássico é válido pelo primeiro jogo da final do Campeonato Paulista; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

e fazem o primeiro jogo da final do nesta quarta-feira (5), às 21h30 (de Brasília), na Arena Corinthians. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (21 estados e o DF) na TV aberta, e no SporTV e no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha a partida ao vivo, minuto a minuto, clicando AQUI.

QUANDO SERÁ?

JOGO Corinthians x Palmeiras DATA Quarta-feira, 5 de agosto de 2020 LOCAL Arena Corinthians - HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Alexandre Schneider)

A partida terá transmissão ao vivo da Globo (21 estados e o DF) na TV aberta, e no SporTV e no Premiere, na TV fechada. Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real, a partir das 21h30 (de Brasília).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Desacreditado até o retorno pós pandemia, o Corinthians chega à final confiante após três apresentações consistentes, marcando gols e sem ter suas redes balançadas. O irá a campo com força total e não desfalques para a partida.

O Palmeiras, por outro lado, entrará em campo sem um dos seus principais líderes: Felipe Melo, com uma lesão na coxa esquerda, não deve ter condições de jogo. O vai à Itaquera pressionado após perder para o próprio rival na retomada do futebol, que deu justamente ao Alvinegro o fio de esperança que faltava para se recuperar no Campeonato Paulista.

O clássico já está agitado antes mesmo de a bola rolar. O Corinthians se recusou a fazer os testes para Covid-19 alegando que, diferente do Palmeiras, estava cumprindo o protocolo de isolamento de todos os envolvidos no jogo. O Palmeiras, por outro lado, recebeu em seu CT, alguns torcedores para uma reunião com o elenco, depois que todos os jogadores já haviam passado pelo teste, o que não foi bem visto pelo rival.

Provável escalação do Corinthians: Cássio; Fagner, Gil, Danilo Avelar e Carlos Augusto; Gabriel, Camacho, Ramiro e Luan; Everaldo e Jô.

Provável escalação do Palmeiras: Weverton, Marcos Rocha, Luan, Gómez e Viña; Patrick de Paula, Ramires e Gabriel Menino; Willian, Rony e Luiz Adriano.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 2 Corinthians Campeonato Paulista 30 de julho de 2020 Corinthians 1 x 0 Campeonato Paulista 2 de agosto de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Palmeiras x Corinthians Campeonato Paulista 8 de agosto de 2020 16h30 (de Brasília) Corinthians x Campeonato Brasileiro Adiado A determinar

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 2 x 0 Santo André Campeonato Paulista 30 de julho de 2020 Palmeiras 1 x 0 Campeonato Paulista 2 de agosto de 2020

Próximas partidas