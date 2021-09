Onde assistir ao vivo a Corinthians x Juventus, pelo Paulistão sub-20?

Equipes duelam nesta quarta-feira (22), às 15h (de Brasília), pela oitava rodada do Paulistão sub-20; veja como acompanhar ao vivo na internet

O Corinthians enfrenta a Juventus nesta quarta-feira (22), às 15h (de Brasília), no Parque São jorge, pela oitava rodada do Paulistão sub-20. O jogo terá transmissão ao vivo da elevensports.com, na internet. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Corinthians x Juventus DATA Quarta-feira, 22 de setembro de 2021 LOCAL Parque São Jorge - São Paulo, SP HORÁRIO 15h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Murilo Tarrega Victor (SP)

Assistentes: Givanildo Oliveira Félix e Hélio Antônio Salvia (SP)

Quarto árbitro: Leomar de Jesus Oliveira (SP)

ONDE VAI PASSAR?

O elevensports.com, serviço de streaming, transmite o jogo desta quarta-feira (22). Na Goal , você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com o fim da primeira fase do Paulistão sub-20 se aproximando, as equipes querem somar pontos para garantirem suas classificações. O Corinthians está na primeira posição do grupo 6 com 15 pontos. Já a Juventus ocupa a segunda posição, do mesmo grupo do Corinthians. As equipes não devem ter nenhum desfalque para o duelo

Provável escalação do Corinthians: Alan Gobetti; Léo Mana, Lucas Belezi, Murillo, Reginaldo; Luis Mandaca, Riquelme, Guilherme Biro, Keven Vinicius; Cauê e Arthur Sousa.

Provável escalação da Juventus: Matheus; Ricardo, Gabriel, Igor, Gustavo; Gabriel Batista, Athyrson, Gustavo Santiago; Adelan, Victor Hugo e Gabriel Luan.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA Nacional-SP 2 x 2 Corinthians Paulistão sub-20 16 de setembro de 2021 Corinthians 3 x 1 Santos Brasileirão sub-20 19 de setembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Chapecoense x Corinthians Brasileirão sub-20 22 de setembro de 2021 10h (de Brasília) RB Bragantino x Corinthians Paulistão sub-20 25 de setembro de 2021 15h (de Brasília)

JUVENTUS

JOGO CAMPEONATO DATA Ibrachina 4 x 3 Juventus Paulistão sub-20 9 de setembro de 2021 Juventus 3 x 2 RB Bragantino Paulistão sub-20 16 de setembro de 2021

Próximas partidas