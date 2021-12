Onde assistir ao vivo a Corinthians x Grêmio, pelo Brasileirão Série A 2021?

Corinthians e Grêmio se enfrentam na tarde deste domingo (5), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, em duelo válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para SP, RS, PR, SC, MG menos Juiz de Fora, GO, TO, MT, MS, AL, PE, CE, PA, AM, RO, RR, AP, AC e DF), na TV aberta, e do SporTV (exceto SP) e do Premiere, na TV fechada. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Corinthians x Grêmio DATA Domingo, 5 de dezembro de 2021 LOCAL Neo Química Arena - São Paulo, SP HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Bruno Arleu (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo (RJ) e Daniel do Espírito (RJ)

Quarto árbitro: Alisson Sidnei (TO)

VAR: Rodrigo Nunes (RJ)

Auxiliar VAR: Diogo Carvalho (RJ)

ONDE VAI PASSAR?

Dia de trabalho e aprimoramento físico do Corinthians antes do duelo com o Grêmio domingo! VAAAMOOOSSSS!!! 🖤💪🏾



Assista completo no FB Watch alvinegro! 👉🏾 https://t.co/S9KiOHemh2



📹 @FelipeSzpak / Corinthians TV#VaiCorinthians pic.twitter.com/j5UBwUUs4v — Corinthians (@Corinthians) December 4, 2021

A Globo (para SP, RS, PR, SC, MG menos Juiz de Fora, GO, TO, MT, MS, AL, PE, CE, PA, AM, RO, RR, AP, AC e DF), na TV aberta, e o SporTV e o Premiere, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo deste domingo. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

No G-4 do Brasileirão, com 56 pontos, o Corinthians vem de vitória sobre o Athletico-PR por 1 a 0 e agora busca mais três pontos nesta reta final de campeonato.

Fagner e Gabriel, suspensos, são os desfalques do Timão na rodada.

Já o Grêmio, na luta contra o rebaixamento, com 39 pontos, chega embalado após vencer o São Paulo por 3 a 0.

Apenas a vitória mantém viva a esperança gremista de escapar do rebaixamento. Qualquer outro resultado pode decretar a queda.

Douglas Costa, suspenso, deve ser a única alteração na equipe titultar que venceu o Tricolor na última rodada.

Provável escalação do Corinthians: Cássio; João Pedro, João Victor, Gil e Fábio Santos; Xavier (Roni); Gabriel Pereira, Du Queiroz, Renato Augusto e Róger Guedes; Jô.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Grêmio: Gabriel Grando; Rafinha, Geromel, Kannemann e Cortez (Diogo Barbosa); Thiago Santos, Lucas Silva, Campaz, Jhonata Robert e Ferreira; Diego Souza.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA Ceará 2 x 1 Corinthians Brasileirão 25 de novembro de 2021 Corinthians 1 x 0 Athletico-PR Brasileirão 28 de novembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Juventude x Corinthians Brasileirão 9 de dezembro de 2021 21h30 (de Brasília) Corinthians x Ferroviária Paulistão 26 de janeiro de 2021 A definir

GRÊMIO

JOGO CAMPEONATO DATA Bahia 3 x 1 Grêmio Brasileirão 26 de novembro de 2021 Grêmio 3 x 0 São Paulo Brasileirão 5 de dezembro de 2021

Próximas partidas