Onde assistir ao vivo a Corinthians x Grêmio, pelo Brasileirão Sub-20?

Equipes entram em campo nesta terça-feira (29), às 16h (de Brasília), no Parque São Jorge; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

e se enfrentam nesta terça-feira (29) pela partida de ida das quartas de final do Brasileirão Sub-20. A partida, que será disputada no Parque São Jorge, às 16h (de Brasília), terá transmissão ao vivo pelo SporTV, na TV fechada, ou pela CBF TV, na internet. Aqui na Goal, você também acompanha todos os lances em tempo real.

QUANDO SERÁ?

JOGO Corinthians x Grêmio DATA Terça-feira, 29 de dezembro de 2020 LOCAL Parque São Jorge - , BRA HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Pietro Dimitrof Stefanelli

Assistentes: Leandro Matos Feitosa e Leandra Aires Cossette

Quarto árbitro: Thiago Lourenço de Mattos

ONDE VAI PASSAR?



vai em busca de uma vaga na semifinal do / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo pelo SporTV, na TV fechada, e pela CBF TV, no Mycujoo, na internet. Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Vindo de duas derrotas consecutivas, o Corinthians tenta reecontrar o caminho das vitórias no Brasileirão Sub-20 para garantir uma vaga nas semifinais da competição. Para isso, terá que passar pelo Grêmio, que terminou a primeira fase da competição em quarto lugar, uma posição à frente do Timão. Como trunfo, os visitantes contam com o segundo melhor ataque do torneio, 36 gols marcados.

Provável escalação do Corinthians: Alan; Julio, Richard, Lucas Belezi e Kevin; Murillo, Riquelme, Ryan e Keven; Arthur e Felipe Augusto.

Provável escalação do Grêmio: Felipe; Vitor, Leo Oliveira, Gustavo Marins e Victor; Sarara, Bitello, Wesley e Pedro Lucas; Ricardo e Antonio.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 0 x 3 Brasileiro sub-20 14 de dezembro de 2020 3 x 0 Corinthians Brasileiro sub-20 20 de dezembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Grêmio x Corinthians Brasileiro sub-20 3 de janeiro de 2021 16h (de Brasília)

GRÊMIO

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 2 Grêmio Brasileiro sub-20 13 de dezembro de 2020 Grêmio 3 x 1 Sport Brasileiro sub-20 20 de dezembro de 2020

Próximas partidas