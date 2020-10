Onde assistir ao vivo a Corinthians x Flamengo, pelo Brasileirão Série A 2020?

Equipes entram em campo neste domingo (17), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Após reencontrar o caminho da vitória, o Corinthians encara o na tarde deste domingo (18), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo pela TV Globo (para todo o ), além do canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha a partida ao vivo, minuto a minuto, em tempo real, clicando AQUI.

QUANDO SERÁ?

JOGO x Flamengo DATA Domingo, 18 de outubro de 2020 LOCAL Neo Química Arena - HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Agência Corinthians

A partida terá transmissão ao vivo na TV Globo (para todo o Brasil), além do canal Premiere, na TV fechada, a partir das 16h (de Brasília). Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Atravessando momentos opostos na temporada, o Corinthians entra em campo buscando se afastar da zona de rebaixamento e somar mais três pontos na tabela de classificação.

O técnico Vagner Mancini não terá o meia Ramiro, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, além de Bruno Méndez, que foi expulso na vitória sobre o -PR no meio da semana.

Jô, com dores na panturrilha, é tratado como dúvida. Mauro Boselli pode ser o seu substituto.

Já o Flamengo perdeu a oportunidade de assumir a liderança do Brasileirão após empatar com o RB Bragantino em 1 a 1.

O técnico Domènec Torrent não poderá contar com Rodrigo Caio e Arrascaeta, enquanto Éverton Ribeiro é dúvida.

Gabigol, com uma lesão no ligamento do tornozelo, e Diego Alves, com um edema no joelho, seguem em tratamento.

Por outro lado, Isla deve retornar ao time titular, além de Pedro, que foi poupado na última partida.

Na manhã desta sexta-feira, o elenco rubro-negro treinou no Ninho do Urubu e iniciou a preparação para o próximo desafio no Brasileirão. #CRF



📸: Alexandre Vidal/CRF pic.twitter.com/snqioLkLJb — Flamengo (@Flamengo) October 16, 2020

Provável escalação do Corinthians: Cássio, Fagner, Marllon, Gil e Lucas Piton; Xavier; Otero, Éderson (Camacho ou Cantillo), Mateus Vital e Léo Natel; Jô (Boselli).

Provável escalação do Flamengo: Hugo Moura; Isla, Rodrigo Caio, Léo Pereira (Gustavo Henrique) e Filípe Luis; Willian Arão, Gerson e Éverton Ribeiro; Diego, Bruno Henrique e Pedro.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA Ceará 2 x 1 Corinthians Campeonato Brasileiro 12 de outubro de 2020 0 x 1 Corinthians Campeonato Brasileiro 14 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Corinthians Campeonato Brasileiro 21 de outubro de 2020 21h30 (de Brasília) Corinthians x 28 de outubro de 2020 21h30 (de Brasília)

FLAMENGO

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 2 x 1 Campeonato Brasileiro 12 de outubro de 2020 Flamengo 1 x 1 RB Campeonato Brasileiro 15 de outubro de 2020

Próximas partidas