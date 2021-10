Onde assistir ao vivo a Corinthians x Ferroviária, pelo Paulistão feminino?

O jogão acontece neste domingo (31), com as Alvinegras em vantagem após vitória no primeiro duelo; veja como acompanhar ao vivo na internet

Corinthians e Ferroviária protagonizam um clássio no futebol feminino neste domingo (31), às 11h (de Brasília), no segundo duelo de uma das semifinais do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo de Paulistão Play, elevensports.com, todos pela internet, e SporTV, na TV fechada.

Do outro lado da chave estão Santos e São Paulo, que decidem a adversária de Corinthians ou Ferroviária na segunda-feira, 1º de novembro.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Corinthians x Ferroviária DATA Domingo, 30 de outubro de 2021 LOCAL Arena Barueri - Barueri, SP HORÁRIO 11h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: João Vitor Gobi

Assistentes: Vladimir Nunes da Silva e Rafael Tadeu Alves de Souza

Quarto árbitro: Diego Augusto Fagundes

VAR: Edina Alves Batista

ONDE VAI PASSAR?

O Corinthians busca mais uma final. Foto: Livia Villas Boas / Staff Images Woman / CBF

Paulistão Play, elevensports.com e YouTube, todos pela internet, também transmitir a partida deste domingo, às 11h (de Brasília).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Em busca do tricampeonato, o Corinthians tenta confirmar seu favoritismo neste domingo. Com gol de Gabi Zanotti, as corintianas venceram o primeiro jogo pelo placar mínimo. Para a decisão, o treinador Arthur Elias deve colocar em campo força máxima.

A partida acontece na Arena Barueri por dois motivos. Na segunda-feira (1), o time masculino do Corinthians recebe a Chapecoense na Neo Química Arena com 100% da capacidade liberada. Para isso, o estádio precisa passar por algumas adaptações. Já o Parque São Jorge não pode receber o jogo pois não seria possível utilizar o VAR pelas posições de câmera no local.

Do outro lado do confronto, as comandadas de Roberta Batista precisam vencer o Corinthians no tempo normal para, no mínimo, levar a decisão para os pênaltis. Aline Milene, de fora desde a vitória sobre o Palmeiras, na primeira fase, deve reforçar o time na Arena Barueri.

DOMINGO DE DECISÃO!

Provável escalação do Corinthians: Kemelli; Katiusca, Gi Campiolo, Pardal, Yasmin; Ingryd, Gabi Zanotti; Gabi Portilho, Miriã, Jheniffer e Vic Albuquerque.

Provável escalação do Ferroviária: Luciana; Carol Tavares, Ana Alice, Yasmin e Barrinha; Géssica, Aline Milene (Daiane) e Rafa Mineira; Suzane Pires, Raquel Fernandes e Laryh.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 2 x 0 Red Bull Bragantino Paulistão feminino 13 de outubro de 2021 Ferroviária 0 x 1 Corinthians Paulistão feminino 16 de setembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Corinthians x San Lorenzo Libertadores feminina 4 de novembro de 2021 17h30 (de Brasília) Corinthians x Nacional-URU Libertadores feminina 7 de novembro de 2021 17h30 (de Brasília)

FERROVIÁRIA

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 2 x 1 Ferroviária Paulistão feminino 13 de outubro de 2021 Ferroviária 0 x 1 Corinthians Paulistão feminino 16 de outubro de 2021

Próximas partidas