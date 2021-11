Onde assistir ao vivo a Corinthians x Cuiabá, pelo Brasileirão Série A 2021?

Corinthians e Cuiabá se enfrentam na noite deste sábado (13), às 21h (de Brasília), na Neo Química Arena, em duelo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV (exceto SP) e do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Corinthians x Cuiabá DATA Sábado, 13 de novembro de 2021 LOCAL Neo Química Arena - São Paulo, SP HORÁRIO 21h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Rodolpho Toski (PR)

Assistentes: Victor Hugo (PR) e Ivan Carlos Bohn (PR)

Quarto árbitro: João Vitor Gabi (SP)

VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

Auxiliar VAR: Cleriston Clay (SE)

ONDE VAI PASSAR?

O SporTV (exceto SP) e o Premiere, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo deste sábado. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Pressionado pela vitória após a derrota para o Atlético-MG por 3 a 0, o Corinthians deve ir a campo com algumas modificações na equipe.

Sem Cantillo, convocado, e Willian, em transição física, o técnico Sylviho também não poderá contar com Fabio Santos, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Já o Cuiabá, no meio da tabela, vem de uma derrota e um empate nos últimos dois jogos.

Para o confronto fora de casa, o técnico Jorginho segue sem contar com Alan Empereur, com dores musculares na coxa direita.

Provável escalação do Corinthians: Cássio; Fagner, Gil, João Victor e Fábio Santos; Du Queiroz, Gabriel (Jô), Giuliano, Gabriel Pereira e Renato Augusto; Róger Guedes.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Cuiabá: Walter; João Lucas, Marllon, Paulão e Uendel; Yuri Lima, Camilo e Pepê; Clayson, Max e Jenison.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 1 x 0 Fortaleza Brasileirão 6 de novembro de 2021 Atlético-MG 3 x 0 Corinthians Brasileirão 10 de novembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Flamengo x Corinthians Brasileirão 17 de novembro de 2021 21h30 (de Brasília) Corinthians x Santos Brasileirão 21 de novembro de 2021 16h (de Brasília)

CUIABÁ

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-MG 2 x 1 Grêmio Brasileirão 4 de novembro de 2021 Atlético-MG 1 x 0 América-MG Brasileirão 7 de novembro de 2021

Próximas partidas