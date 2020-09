Onde assistir ao vivo a Corinthians x Botafogo, pelo Brasileirão Série A 2020?

Equipes entram em campo neste sábado (5), às 19h (de Brasília), na Neo Química Arena; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O recebe o pela primeira vez na Neo Química Arena, depois de revelado os naming rights de seu estádio. A bola vai rolar neste sábado (5), às 19h (de Brasília), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo no canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha as informações da partida em tempo real, clicando AQUI.

QUANDO É?

JOGO Corinthians x Botafogo DATA Sábado, 5 de setembro de 2020 LOCAL Neo Quimica Arena - HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O duelo será transmitido ao vivo no Premiere, na TV fechada, a partir das 19h (de Brasília). Na Goal, você também acompanha todas as informações da partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Sem saber o que é vencer há três rodadas (dois empates e uma derrota), o Botafogo busca reencontrar os três pontos contra o neste sábado (5).

Para o duelo, o técnico Paulo Autuori deverá contar novamente com Kalou, que estreou no empate sem gols com o .

Já o Corinthians vem de vitória sobre o Goiás por 2 a 1 e quer mais um triunfo para embalar no Brasileirão.

O técnico Tiago Nunes pode repetir a mesma escalação que entrou em campo no meio da semana.

Atualmente, a equipe paulista aparece na nona posição, com oito pontos, enquanto o Bota abre a zona de rebaixamento, com sete.

Amanhã será o primeiro jogo da @NeoQuimicaArena, quando o Corinthians encara o Botafogo pelo @Brasileirao. E foi contra o adversário que a #CasaDoPovo gritou gol do Timão pela primeira vez, lá em 2014!



📹 @canalpremiere#NeoQuimicaArena #VaiCorinthians pic.twitter.com/SH773mCpit — Corinthians (@Corinthians) September 4, 2020

Provável escalação do Corinthians: Cássio, Fagner, Gil, Danilo Avelar e Sidcley; Gabriel (Éderson) e Cantillo; Mateus Vital, Luan (Araos) e Léo Natel; Jô.

Provável escalação do Botafogo: Gatito Fernández; Kevin (Barrandeguy), Marcelo Benevenuto, Kanu e Guilherme ; Rafael Forster, Honda e Bruno Nazário; Kalou (Caio Alexandre), Luis Henrique e Pedro Raul.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 2 x 1 Corinthians Campeonato Brasileiro 30 de agosto de 2020 1 x 2 Corinthians Campeonato Brasileiro 2 de setembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Sport x Goiás Campeonato Brasileiro 6 de setembro de 2020 16h (de Brasília) Corinthians x Campeonato Brasileiro 10 de setembro de 2020 19h15 (de Brasília)

BOTAFOGO

JOGO CAMPEONATO DATA Botafogo 0 x 2 Campeonato Brasileiro 29 de agosto de 2020 Botafogo 0 x 0 Coritiba Campeonato Brasileiro 2 de setembro de 2020

Próximas partidas